La Cimitirul Orășenesc Voluntari va avea loc, mâine, 15 septembrie 2026, ceremonia religioasă de inmormântare a generalul-locotenentului în rezervă Dorin Ioniță. Acesta va pleca pe ultimul drum în uniforma de general.

Totuși, întrucât din toate datele aflate la dosarul penal deschis reiese până la acest moment că generalul a recurs la un act suicidal, împușcându-se cu arma deținută legal după un scandal imens cu violență între el și amanta sa, ceremonia nu va include onoruri militare și slujbă religioasă.

Familia acestuia este devastată după tragicul eveniment.

Din datele pe care EVZ le deține la acest moment, reiese că iubita generalului nu a fost încă audiată, sursele afirmând că aceasta ar fi internată în spital. Numele ei este Alice M. (deocamdată nu îl vom face public), este cadru MApN și a fost adusă de generalul Ioniță la unitatea unde acesta era comandant după ce lucrase o perioadă la Clubul Steaua, fără primă de comandă, la Personal.

Surse confidențiale ne-au dezvăluit că în seara în care a avut loc scandalul și generalul Ioniță a ajuns să își loveasă amanta iar aceasta a sunat la 112 pentru a cere ordin de protecție, motivul conflictului ar fi fost acela că Ioniță aflase de existența altui bărbat, tot din MApN, în viața femeii.

Alte surse, apropiate familiei, au explicat pentru EvZ că generalul are trei copii. Două fete din prima căsnicie, una fiind ofițer la MApN și cealaltă doctor la Spitalul Militar, iar din a doua căsnicie are un băiat care este preot.

Pistolul cu care s-a împușcat generalul Dorin Ioniță va fi expertizat la INC, iar ancheta va fi finalizată cu celeritate.

Trupul neînsuflețit al lui Dorin Ioniță a fost descoperit vineri dimineață, în garajul unui imobil aparținând familiei, la Păulești-Prahova. Se împușcase cu una dintre cele trei arme pe care le deținea legal.

Ora 20:00 - Primul apel la 112: Iubita generalului Ioniță a solicitat intervenția poliției, acuzând că a fost agresată. Autoritățile au constatat la fața locului că aceasta prezenta urme de violență și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Ioniță.

A urmat al doilea apel la 112. Soția generalului a sunat speriată spunând că soțul ei a plecat de acasă luând o armă cu el.

Mașina generalului a fost găsită abandonată pe Autostrada A3. Acesta a fost găsit în garajul casei aflată în construcție din Păulești, fără semne vitale.