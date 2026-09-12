Cine este maiorul Alice, femeia din povestea generalului Dorin Ioniță. Ce se știe despre viața și cariera ei

O femeie în vârstă de 46 de ani, cadru militar în Armata României, ar fi avut o relație cu generalul-maior (r) Dorin Ioniță, potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public. Maiorul Alice ar fi activat în Comandamentul Forțelor Întrunite, structură militară pe care fostul general a condus-o timp de aproape șase ani, arată România TV.

În seara de 10 septembrie, o femeie de 46 de ani a apelat numărul de urgență 112 și a reclamat că ar fi fost agresată de un bărbat cu care avea o relație. Potrivit informațiilor apărute în ultimele ore, aceasta ar fi fost lovită cu pumnii și picioarele.

Ulterior, femeia ar fi obținut un ordin de protecție împotriva bărbatului. După incident, generalul-maior (r) Dorin Ioniță ar fi mers acasă, și-ar fi luat arma deținută legal și s-ar fi deplasat la o casă pe care o construia în localitatea Păulești, din județul Prahova.

Câteva ore mai târziu, generalul a fost găsit împușcat în cap, în garajul imobilului. Circumstanțele exacte ale morții sale urmează să fie stabilite de anchetatori.

Femeia despre care au apărut informații privind o presupusă relație cu generalul Dorin Ioniță ar fi maiorul Alice-Claudița Mandeș. Aceasta ar fi activat în Comandamentul Forțelor Întrunite, structură militară condusă de fostul general timp de aproape șase ani.

Mai mult, aceasta ar ocupa o funcție de conducere la Unitatea Militară 02537 București. Activitatea sa profesională ar avea legătură cu pregătirea personalului militar pentru operații multinaționale.

Pe lângă activitatea militară, Alice-Claudița Mandeș ar fi practicat scrima. Conform informațiilor apărute în presă, aceasta ar fi fost legitimată la CSA Steaua București.

Declarația de avere completată de Alice la 12 iunie 2024 oferă informații despre proprietățile, bunurile și veniturile sale.

Potrivit documentului, maiorul deținea două apartamente:

Un apartament cu suprafața de 47,50 metri pătrați, cumpărat în anul 2009 și deținut integral.

Un apartament cu suprafața de 64 de metri pătrați, cumpărat în anul 2014 și deținut integral.

În declarație mai figurează un autoturism Hyundai Tucson, fabricat în 2018 și achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

La capitolul datorii, femeia a menționat un credit de 24.000 de euro, contractat la BRD în anul 2009, cu scadența în 2039.

Declarația de avere arată că maiorul a obținut venituri din salariu, normă de hrană și normă de echipament.

Sumele declarate pentru anul menționat au fost: