O moarte violentă scoate la iveală intersecția dintre industria de apărare privată, contractele internaționale și justiție. Generalul-maior (r) Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite era consilier în cadrul Grampet Defence. Aceasta este o companie controlată de omul de afaceri Gruia Stoica. Generalul a fost găsit împuscat în cap, după un incident violent.

Tragedia survine cu doar câteva zile înainte ca generalul să se prezinte la DNA Constanța, într-un dosar de corupție. Ancheta vizeaza contracte de zeci de milioane de dolari cu Pentagonul.

După retragerea din activitatea militară, Dorin Ioniță, în varsta de 61 de ani, a fost cooptat de magnatul feroviar Gruia Stoica pentru a consilia operațiunile Grampet Defence SRL, scrie clubferoviar.ro. Deși principalul cod CAEN al firmei vizează tranzacțiile imobiliare, societatea are ca activitate secundară fabricarea vehiculelor militare de luptă.

Averea lui Gruia Stoica este estimată la aproximativ 400 - 500 de milioane de euro, conform evaluărilor realizate de publicațiile financiare din România, precum Top 300 Capital .

Această sumă este generată în principal de grupul de transport și logistică feroviară Grampet și este, de regulă, calculata împreună cu participațiile fratelui și partenerului său de afaceri, Vasile Didilă.

Potrivit sursei citate, divizia militară a lui Gruia Stoica ridică multiple semne de întrebare pe piata de profil.

Cu un număr mediu de doar doi angajați, Grampet Defence a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 500.000 de lei și pierderi de peste 400.000 de lei. Figurează cu un risc ridicat de insolvență.

Acționarul unic este Grampet SA, iar administrarea este asigurată de Horia-Răzvan Botiș. Acesta l-a înlocuit recent pe Sorin Encuțescu, fost secretar de stat în MApN, o figură apropiată de Victor Ponta.

Noul administrator, Horia-Răzvan Botiș, este fiul fostului ministru PDL Nelu Botiș și a deținut funcții strategice în organisme internaționale precum Grupul Consultativ Industrial NATO (NIAG) și NATO DIANA.

Compania-fiică, Grampet Ammunition SRL, înființată în primăvara anului 2025 și administrată tot de Botiș, figurează în prezent cu activitatea întreruptă temporar.

Decesul generalului Ioniță complică o investigație majoră a procurorilor anticorupție. Săptămâna viitoare, „omul cu armele” al lui Gruia Stoica era citat la DNA Constanța. Cel mai probabil în calitate de martor.

Dosarul vizează infracțiuni de dare și luare de mită implicând Global Defense Logistics SRL, o firmă românească de logistică navală portuară care, începând din 2012, a derulat contracte de aproape 90 de milioane de dolari cu Departamentul de Apărare al SUA, Pentagon.

Ancheta este un efort comun masiv, la care participă procurorii români și anchetatori americani din cadrul Defense Criminal Investigative Service și Naval Criminal Investigative Service, suspiciunea fiind coruperea unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.

Trupul neînsuflețit al lui Dorin Ioniță a fost descoperit vineri dimineață, în garajul unui imobil aflat în construcție în Păulești, județul Prahova, proprietate a familiei sale. Lângă cadavru se afla un pistol deținut legal. Era una dintre cele trei arme înregistrate pe numele său.

Seria evenimentelor care au dus la acest deces suspect a început joi seara:

Ora 20:00 - Primul apel la 112: O femeie de 46 de ani, angajată a Clubului Sportiv al Armatei și presupusă amantă a generalului, a solicitat intervenția poliției, acuzând că a fost agresată. Autoritățile au constatat urme de violență și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Ioniță.

Noaptea - Al doilea apel la 112: Soția generalului a alertat autoritățile, anunțând că acesta a plecat de acasă luând o armă cu el.

Localizarea: Mașina generalului a fost abandonată pe Autostrada A3. Știind de șantierul din Păulești, echipajele au descins la locație, unde l-au găsit fără semne vitale.

Trupul a fost transportat la INML pentru necropsie, iar Parchetul Militar a dispus audierea de urgență a ambelor femei, urmând ca investigațiile să clarifice dacă este vorba despre o sinucidere pe fondul presiunilor personale și juridice sau despre o crimă.

Până la intrarea în sectorul privat de apărare alături de Gruia Stoica, Dorin Ioniță a fost o piesă centrală în arhitectura Armatei Române.

Ca șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, structură din cadrul Statului Major al Apărării, a condus operațiuni militare de anvergură, a coordonat misiuni externe ale României în teatre de operații precum Mali și a organizat Parada Militară Națională.