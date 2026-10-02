Delfinii de pe coasta atlantică a Floridei folosesc zone diferite ale oceanului pentru vânătoare și pentru interacțiunile sociale, potrivit unui studiu publicat în revista PeerJ. Cercetătorii au identificat diferențe clare între locurile în care au fost detectate sunetele asociate comunicării și cele în care au apărut mai frecvent semnalele de ecolocație folosite pentru găsirea prăzii.

Studiul, realizat de cercetători de la Harbor Branch Oceanographic Institute, parte a Florida Atlantic University, a analizat sunetele produse de delfini de-a lungul coastei atlantice a Floridei. Rezultatele arată că habitatul unui delfin nu este folosit în același mod pentru toate activitățile sale, iar această separare poate fi importantă pentru protejarea zonelor marine esențiale.

Pentru studiu, echipa a utilizat un dispozitiv autonom de tip wave glider, echipat cu un sistem de înregistrare acustică și cu senzori pentru monitorizarea condițiilor din apă.

Platforma a fost utilizată timp de două luni, în martie și aprilie 2019, pe platoul continental din largul Floridei, într-o zonă cuprinsă între Fort Pierce și Jacksonville. Dispozitivul a parcurs transecte de la coastă către marginea Curentului Golfului.

În total, cercetătorii au analizat aproape 62 de ore de înregistrări acustice, provenite din 14.974 de fișiere. Delfinii au fost detectați în 1.691 dintre acestea, adică puțin peste 11% din înregistrări.

Cercetarea s-a concentrat în special pe două categorii de sunete.

Fluierăturile sunt asociate în principal cu interacțiunile sociale. Delfinii le folosesc pentru comunicare, menținerea coeziunii grupului și identificarea indivizilor.

În schimb, clicurile de ecolocație sunt folosite pentru orientare și detectarea prăzii. Delfinii emit impulsuri sonore, apoi interpretează ecoul produs atunci când acestea întâlnesc obiecte sau animale din apă.

Înregistrările au arătat că aceste două tipuri de semnale nu au fost distribuite uniform. Fluierăturile au avut o asociere mai puternică cu anumite zone și condiții de mediu, în timp ce ecolocația a fost detectată mai frecvent în alte zone.

Cercetătorii au observat, în special, că apele din apropierea țărmului au fost asociate cu activitatea acustică legată de socializare, în timp ce semnalele de ecolocație au fost mai frecvente în zone în care existau pești care produc sunete.

Una dintre observațiile interesante ale cercetării privește relația dintre delfini și prada lor.

Prezența peștilor care produc sunete a influențat tipul de vocalizare detectat la delfini. Datele ridică și posibilitatea ca peștii să își modifice comportamentul acustic atunci când detectează apropierea unui prădător.

Cercetătorii nu prezintă această observație drept o concluzie definitivă privind comportamentul peștilor, ci ca pe un posibil indiciu al unei relații acustice între prădător și pradă, care necesită investigații suplimentare.

Rezultatele pot fi relevante pentru conservarea delfinilor, deoarece identificarea zonelor folosite pentru activități diferite oferă cercetătorilor informații mai precise despre habitatele importante pentru aceste animale.

Zonele de coastă în care delfinii se adună pentru interacțiuni sociale și cele în care caută hrană pot fi afectate diferit de activitățile umane, inclusiv de zgomotul produs de ambarcațiuni. Studiul arată că monitorizarea pasivă a sunetelor poate contribui la identificarea acestor „puncte fierbinți” fără ca cercetătorii să fie nevoiți să observe direct fiecare animal.

Autorii subliniază însă și limitele cercetării. Datele provin dintr-o singură desfășurare a platformei, iar înregistrările acustice nu permit identificarea vizuală a speciilor de delfini. Unele diferențe observate ar putea fi, prin urmare, legate și de faptul că în zona studiată trăiesc mai multe specii cu preferințe de habitat și comportamente diferite.