Directorul Dolphin Discovery, reținut în urma acuzațiilor de fraudă. Ce se întâmpla cu compania

Eduardo Martín Albor Villanueva, director al companiei Dolphin Discovery, a fost reținut joi după-amiază în Cancún, la cererea unui judecător din Ciudad de México. Ordinul de arestare fusese emis încă din august 2025. Potrivit documentelor judiciare consultate de Sol Quintana Roo, Albor Villanueva a încercat să evite arestarea depunând mai multe cereri de suspendare, după ce a aflat că ordinul a fost emis pe numele său.

Eduardo Martín Albor Villanueva este acuzat de fraudă în contextul unor dispute comerciale între Dolphin Discovery și alte companii din același sector.

După obținerea suspendărilor, ordinele de arest fuseseră temporar anulate. Totuși, la începutul anului 2026, judecătorul a solicitat prezența lui Albor Villanueva la o audiență pentru clarificarea unor acorduri penale. Acesta nu s-a prezentat, iar suspendările au fost anulate, conform documentelor oficiale.

Ordinul de arest a fost pus în aplicare joi după-amiază pe Avenida Uxmal din Cancún, unde Eduardo Martín Albor Villanueva a fost reținut de oamenii legii.

După procedurile inițiale, el urmează să fie transferat la Reclusorio Sur din Ciudad de México, unde va rămâne în custodia autorităților pentru continuarea procesului judiciar. Conform sursei, conturile companiei ar fi fost blocate.

Dolphin Discovery este o companie internațională care operează parcuri acvatice și centre dedicate interacțiunii cu delfinii. Vizitatorii pot participa la activități precum înotul alături de delfini, sesiuni foto și programe educative, dar și la alte experiențe turistice și recreative oferite în cadrul parcurilor.

Compania Dolphin Discovery a fost înființată în 1994, odată cu deschiderea primului habitat pentru delfini în Isla Mujeres, în statul Quintana Roo din Mexic. De‑a lungul timpului, grupul și-a extins operațiunile în mai multe țări, inclusiv în Mexic, Jamaica, Statele Unite, Italia și Argentina.

„Descoperiți rolul medicinei preventive, aflați detalii despre cele mai noi inovații în îngrijirea animalelor marine și urmăriți cum decurge activitatea zilnică a medicilor veterinari în centrele noastre”, se arată pe site-ul oficial al companiei.