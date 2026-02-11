O nouă escrocherie sentimentală în online. Bărbații, lăsați fără bani din câteva vorbe

Un bărbat din Timiș a fost înșelat prin metoda „romance scam”, după ce a trimis bani unei femei care pretindea că este o tânără aflată în depresie. Poliția explică modul de operare al escrocheriei sentimentale.

Un caz de înșelăciune online investigat de polițiști scoate din nou în evidență riscurile relațiilor construite exclusiv în mediul virtual. Un bărbat din județul Timiș a apelat serviciul de urgență 112 după ce a fost convins că o tânără cu care coresponda pe o rețea socială intenționează să se sinucidă. Verificările autorităților au arătat însă că situația era, în realitate, o escrocherie sentimentală cunoscută sub numele de „romance scam”.

Cazul este instrumentat de polițiștii din județul Buzău, iar investigațiile sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, bărbatul din Timiș a intrat în contact, pe o rețea de socializare, cu o persoană care se prezenta drept o tânără de aproximativ 20 de ani. Discuțiile dintre cei doi au continuat o perioadă, iar la un moment dat interlocutoarea i-ar fi spus că se confruntă cu o situație personală dramatică.

Conform IPJ Buzău, persoana respectivă ar fi susținut că suferă de depresie și că întreaga familie — părinții și fratele — ar fi murit într-un accident rutier, în timp ce se deplasau spre București. Povestea a fost însoțită de solicitări repetate de ajutor financiar.

„Numai că, ceea ce fusese sesizat ca o tentativă la suicid, s-a dovedit a fi, de fapt, o înșelăciune de tip «Romance Scam», «escrocherie sentimentală» sau «iubire prefăcută», o metodă răspândită de fraudă pe rețelele sociale și aplicațiile de întâlniri”, au transmis reprezentanții IPJ Buzău.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că profilul online nu aparținea unei tinere, ci unei femei de 41 de ani din localitatea Pârscov. Aceasta ar fi folosit fotografiile unei tinere de 20 de ani din Berca pentru a crea un cont fals și pentru a iniția conversațiile cu bărbatul din Timiș.

Impresionat de povestea dramatică și dorind să ofere sprijin, bărbatul ar fi trimis mai multe sume de bani într-un cont bancar indicat de femeie. Valoarea totală a transferurilor ar fi ajuns la aproximativ 3.000 de lei.

Ulterior, femeia ar fi susținut că are intenții suicidale, ceea ce l-a determinat pe bărbat să sune la 112, îngrijorat de situație. Sesizarea a declanșat intervenția autorităților și verificările care au dus la descoperirea înșelăciunii.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

Autoritățile atrag atenția că astfel de fraude sunt tot mai frecvente, mai ales pe rețelele sociale și pe platformele de întâlniri online. Escrocii creează profiluri false folosind fotografii atractive, adesea preluate de pe internet sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit IPJ Buzău, metoda urmează, de obicei, același tipar: infractorii încearcă să câștige încrederea victimei, dezvoltă o conexiune emoțională și, ulterior, solicită bani invocând diverse situații urgente.

„Escrocii creează profiluri cu poze atractive (adesea furate sau generate de AI), prezentându-se ca persoane de încredere (femei, dar și bărbați). După ce stabilesc o conexiune emoțională, încep să ceară bani. Scuzele sunt variate: o urgență medicală, taxe vamale, bilete de avion pentru a veni în vizită sau investiții în criptomonede. De obicei, refuză apelurile video sau întâlnirile fizice, pretextând că sunt în străinătate, în armată sau că au probleme tehnice”, au explicat polițiștiii.

Acest tip de fraudă se bazează în principal pe manipulare emoțională și pe crearea unui sentiment de urgență, astfel încât victima să acționeze rapid.

Poliția avertizează că există mai multe indicii care pot sugera o posibilă înșelăciune online. Printre acestea se numără declarațiile rapide de afecțiune, solicitările de mutare a conversațiilor pe aplicații private și cererile de bani sau date bancare.

De asemenea, poveștile dramatice repetate și fotografiile care par prea profesionale sau perfecte pot reprezenta semnale de avertizare.

„Semnale de alarmă: persoana se îndrăgostește foarte repede de tine și cere mutarea conversației pe o platformă privată, îți cere bani, carduri cadou sau date bancare, povestea lor este dramatică și implică «urgențe» financiare constante, pozele lor arată perfect, ca de model sau profesionale”, mai informează IPJ Buzău.