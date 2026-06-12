Dramă la Guadalajara. Coreea de Sud răstoarnă soarta meciului și învinge Cehia în Grupa A

Într-o partidă care a confirmat imprevizibilitatea Cupei Mondiale 2026, Coreea de Sud a reușit o revenire spectaculoasă, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața Cehiei.

Meciul, disputat pe stadionul din Guadalajara, a fost un veritabil șah tactic. Tranșat abia în ultimele zece minute printr-o demonstrație de forță a sud-coreenilor. O veste proastă pentru cehi.

După meciul Mexic-Africa de Sud: 2-0, avem prima surpriză.

Startul partidei a fost marcat de prudență, ambele echipe alegând formații tactice de 3-4-3 care au blocat centrul terenului. Coreea de Sud a preluat inițiativa posesiei (56%), dar defensiva cehă, condusă cu autoritate de căpitanul Ladislav Krejčí, a fost greu de depășit.

Son Heung-min a fost constant în centrul atenției, însă finalizările sale din prima repriză au fost fie reținute de portarul Matěj Kovář, fie trimise peste transversală. La pauză, tabela a rămas neschimbată, 0-0, în ciuda eforturilor asiatice.

După pauză, jocul s-a deschis neașteptat. În minutul 59, împotriva cursului jocului, Ladislav Krejčí a reușit să deschidă scorul cu o lovitură de cap puternică, fructificând o centrare a lui Vladimír Coufal.

Coreea de Sud a reacționat imediat, presiunea exercitată de trupa lui Hong Myungbo fiind sufocantă. Răsplata a venit în minutul 67, când Hwang In-beom a finalizat cu sânge rece, dintr-o pasă decisivă a lui Lee Kang-in, restabilind egalitatea.

Momentul decisiv al partidei a fost marcat de tensiune. În minutul 78, Cehia a crezut că a preluat conducerea după o reușită a lui Tomáš Souček, însă sistemul VAR a intervenit prompt, anulând golul pe motiv de ofsaid.

Scăpați de acest pericol, sud-coreenii au turat motoarele la maximum. În minutul 80, după un assist magistral al lui Hwang In-beom, Oh Hyeongyu, intrat pe parcurs de pe bancă, a împins mingea în poartă, stabilind scorul final de 2-1.

Victoria Coreei de Sud a fost construită printr-un efort colectiv susținut, marcat de mutări tactice inspirate:

Eficiență ofensivă: Coreea a dominat statisticile, forțându-l pe Kovář la intervenții salvatoare pe tot parcursul reprizei secunde.

Managementul băncii de rezervă: Schimbările efectuate de Hong Myungbo (intrarea lui Oh Hyeongyu și Kim Jingyu) au adus prospețimea necesară pentru a trece în avantaj în ultimele 10 minute.

Disciplina tactică: Deși au existat numeroase faulturi tactice în finalul meciului (inclusiv intervențiile lui Lee Hanbeom și Tomas Chory), Coreea de Sud a reușit să gestioneze presiunea finală a Cehiei, care a forțat egalarea prin faze fixe executate de Michal Sadílek.

Acest succes plasează Coreea de Sud într-o poziție privilegiată în Grupa A, alături de Mexic, care a învins anterior Africa de Sud cu 2-0. Pentru Cehia, rezultatul este unul dureros, dar prestația lor solidă sugerează că vor fi un adversar redutabil în restul competiției.

Coreea de Sud a demonstrat astăzi că, pe lângă talentul individual al lui Son sau Lee Kang-in, posedă acum și forța mentală necesară pentru a întoarce rezultate potrivnice pe cea mai mare scenă a lumii.

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