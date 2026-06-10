Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului condamnat la aproape 10 ani de închisoare pentru corupție și refugiat în Grecia, a primit o nouă înfrângere în justiția română. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul prin care încerca să anuleze raportul ANI care îl declara incompatibil.

Magistrații Înaltei Curți au menținut decizia Curții de Apel București și au respins recursul formulat de Oprescu, stabilind definitiv că fostul edil s-a aflat în incompatibilitate în perioada 3 ianuarie 2018 și 15 iunie 2020. În acea perioadă, Oprescu a exercitat simultan funcția de șef al Clinicii Chirurgie Generală IV din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București și pe cea de manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, al cărui beneficiar era aceeași unitate sanitară. Agenția Națională de Integritate semnalase această incompatibilitate în februarie 2023, iar Oprescu a contestat raportul în instanță, fără succes.

Pe 13 mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. A fugit din România înainte de pronunțarea sentinței și s-a stabilit în Grecia, unde locuia din 2019.

În octombrie 2025, Curtea de Apel București a admis o contestație a fostului primar și a redus pedeapsa la 9 ani și 8 luni de închisoare, după ce Curtea Constituțională a dezincriminat parțial infracțiunea de abuz în serviciu, eliminând astfel cei 3 ani aferenți acestei fapte din condamnarea inițială.

Deși condamnat definitiv în România, Oprescu nu poate fi adus în țară. Curtea de Apel din Salonic a respins a doua cerere de extrădare formulată de statul român, fostul primar rămânând în Grecia. Sorin Oprescu locuiește în Grecia din 2019, iar prima cerere de extrădare, din 2022, a fost respinsă de Curtea de Apel din Atena din cauza condițiilor precare din penitenciarele românești.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că în prezent condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene, iar impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut. Instanța din Salonic nu a fost convinsă de aceste argumente, ridicând totodată și restricțiile impuse fostului primar după arestarea sa din octombrie 2025.

De la condamnarea din 2022, Oprescu a depus în instanțele din România mai multe contestații prin care încearcă să scape de pedeapsă. Ultima, depusă la Tribunalul București, vizează „intervenirea unei legi penale noi sau a unei decizii a Curții Constituționale". Niciuna dintre căile extraordinare de atac nu a dus până acum la rezultatul scontat de fostul edil.