Încălzirea globală accelerează într-un ritm alarmant, iar efectele sale devin din ce în ce mai vizibile în cele mai reci regiuni ale planetei. O cercetare recentă arată că topirea masivă a gheții din Groenlanda a declanșat o reacție în lanț cu efecte greu de anticipat pentru siguranța transportului pe apă și pentru echilibrul biologic din adâncuri, conform AFP.

Conform datelor publicate de specialiștii de la Universitatea Tehnică din Danemarca, volumul de blocuri de gheață care se desprind și ajung în apele oceanice s-a multiplicat de patru ori în ultimul sfert de secol. Situația este extrem de serioasă, iar specialiștii avertizează că modificările nu mai pot fi ignorate.

Oamenii de știință au reușit să stabilească o legătură clară între modificările de temperatură de la suprafață și comportamentul structurilor înghețate. Fenomenul de desprindere a maselor de gheață nu mai reprezintă doar un indicator izolat al schimbărilor de mediu, ci a devenit un motor de transformare a întregului relief submarin.

„Rezultatele noastre indică o legătură directă, indusă de climă, între schimbările la suprafaţa gheţarilor, intensificarea deplasării aisbergurilor şi creşterea disponibilităţii substraturilor dure pe fundul mării”, dezvăluie acest studiu publicat în revista ştiinţifică Nature.

Această dinamică accelerată lasă urme adânci asupra zonelor de coastă, dar undele de șoc ale acestui proces se propagă mult mai departe, influențând rețelele climatice globale, cu mult dincolo de limitele înghețate ale regiunii arctice.

Tehnologia modernă de monitorizare a oferit dovezi incontestabile privind degradarea rapidă a platformelor de gheață. Imaginile colectate de pe orbită în ultimele decenii arată o degradare structurală continuă a celor mai mari blocuri de gheață din regiune.

„Ştim deja, datorită măsurătorilor şi observaţiilor satelitare, că marii gheţari din nord-estul Groenlandei au pierdut din stabilitate pe parcursul ultimelor decenii”, a explicat Shfaqat Abbas Khan, unul dintre autorii studiului, citat într-un comunicat al DTU.

O atenție deosebită a fost acordată Strâmtorii Fram, culoarul acvatic strategic aflat între Groenlanda și Arhipelagul Svalbard. În această zonă specifică, frecvența cu care apar noi mase de gheață plutitoare s-a mărit de patru ori comparativ cu nivelul înregistrat la începutul anilor 2000.

Mai mult, statisticile indică o tendință de grupare a acestora. Numărul formațiunilor masive alcătuite din cel puțin cinci elemente distincte, provenite atât din Groenlanda, cât și din teritoriile arctice controlate de Rusia, a înregistrat o creștere constantă de 4,5% în fiecare deceniu al acestui secol.

Efectele acestei fragmentări masive depășesc cu mult simpla problemă a creșterii globale a nivelului oceanelor. Modificările structurale ajung până în cele mai adânci puncte ale reliefului marin, transformând habitatele faunei acvatice.

„Consecinţele nu se limitează doar la creşterea nivelului mării, ci afectează direct şi ecosistemele de pe fundul mării, situate departe de gheţari”, a subliniat Shfaqat Abbas Khan.

Mecanismul prin care se produce această transformare este legat de compoziția blocurilor de gheață. Pe măsură ce se deplasează, aceste structuri transportă cantități uriașe de minerale, roci și sedimente pe distanțe de sute de kilometri. În momentul în care gheața se topește în apele mai calde din larg, toate aceste materiale solide se prăbușesc pe fundul oceanului, modificând radical condițiile de viață pentru speciile care populează acele zone.

Pe lângă provocările ecologice majore, situația curentă generează îngrijorări serioase și pentru industria transporturilor de mărfuri. Topirea accelerată a banchizei are un efect paradoxal: deși eliberează noi culoare de navigație în Nord, scurtând distanțele dintre continente, ea sporește simultan și gradul de perisabilitate al acestor rute.

Prezența masivă a fragmentelor de gheață în derivă transformă traseele maritime proaspăt deschise în zone de mare risc. Companiile de navigație și echipajele navelor comerciale vor fi obligate să navigheze cu o atenție mult sporită, deoarece probabilitatea de a întâlni obstacole înghețate pe rutele nordice crește de la un an la altul.