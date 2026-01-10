Spectacolul Groenlandei. Aventuri între fiorduri, aisberguri și tradiții străvechi

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, este un teritoriu autonom al Danemarcei cunoscut pentru peisajele sale impresionante dominate de ghețari și fiorduri adânci. Deși majoritatea suprafeței sale este acoperită de calota glaciară, insula găzduiește și zone de coastă unde comunități mici trăiesc din pescuit și turism.

Clima extremă și izolarea geografică fac din Groenlanda un loc greu accesibil, dar tocmai aceste condiții îi conferă un farmec aparte. În timpul verii, soarele luminează suprafața albă, în timp ce iernile aduc nopți polare lungi.

Groenlanda are o populație redusă, majoritatea locuitorilor fiind inuiți (un popor indigen care locuiește în regiunile arctice și subarctice din Alaska, Canada de Nord și Groenlanda), care au păstrat tradiții vechi, adaptate rigorilor naturii.

Economia insulei se bazează în mare parte pe resurse naturale și pe turismul ecologic, care atrage vizitatori dornici să experimenteze natura sălbatică și fenomene unice, precum aisbergurile gigantice sau balenele care străbat apele reci ale Atlanticului de Nord.

Însă, înainte de a ajunge pe prima pagină a ziarelor ca cel mai important pion în jocul politic al lui Donald Trump, Groenlanda se contura ca o destinație turistică în ascensiune.

Acoperind o suprafață aproape de nepătruns de două milioane de kilometri pătrați, insula este atât de vastă încât este greu de imagina, doar 11 țări sunt mai mari, și găzduiește în jur de 56.000 de locuitori, în mare parte inuiți.

Jack Laws își amintește cu nostalgie de momentul în care a observat un pescar tăind balene lângă malul mării și hrănindu-și câinii cu resturile acestora pe marginea drumului din Nuuk. Din carne se face mattak (se pronunță muktuk), o delicatesă tradițională groenlandeză, compusă din piele crudă de balenă și grăsime, cu o textură uleioasă și ușor elastică, aproape de neimaginat în altă parte a lumii.

Groenlanda oferă experiențe culinare unice, imposibil de găsit oriunde altundeva. Restaurantele locale servesc carne de balenă, cod proaspăt, creveți și icre de lump, echivalentul groenlandez al caviarului, surprinzând vizitatorii prin autenticitatea preparatelor.

„A fost fără îndoială punctul culminant al călătoriei. Experiența a fost incredibilă”, a mărturisit regizorul britanic pentru Metro.

Regizorul este printre miile de turiști care au descoperit recent Groenlanda, un tărâm sălbatic și neatins, cu o cultură indigenă bogată, care în prezent captează tot mai mult atenția la nivel geopolitic.

Recunoscută pe listele celor mai atractive destinații de vizitat, Groenlanda a rămas mult timp inaccesibilă, ceea ce a limitat turismul de aventură. Astăzi, însă, locul atrage prin combinația sa de neobișnuit și autentic: aici poți degusta bere artizanală filtrată prin gheață veche de 100.000 de ani, poți privi balenele cu cocoașă în ape cristaline, poți campa pe aisberguri cât zgârie-norii din Manhattan sau poți explora ruinele caselor lungi vikinge din secolul al X-lea.

Accesul rămâne, însă, o provocare. Zborurile implică adesea rute indirecte, costisitoare și consumatoare de timp, până la piste izolate precum cea din Kangerlussuaq, un orășel pustiu care a funcționat ca bază aeriană americană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În 2021, jurnalistul Adam Hay-Nicholls, cunoscut pentru articolele sale despre călătorii și Formula 1, a ajuns în Groenlanda pentru a relata despre o serie de curse off-road electrice care explorează medii extreme și atrage atenția asupra schimbărilor climatice.

„Ești în mijlocul pustietății, pe o pistă lungă folosită odinioară pentru aterizarea bombardierelor B-52 în timpul Războiului Rece”, remarca el.

După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, Statele Unite au restituit baza militară celor aproximativ 400 de locuitori ai orașului, lăsând în urmă relicve ale trecutului. Adam și echipa sa au fost impresionați de mașinile americane vechi, ruginite: Ford-uri, Buick-uri și Chevrolet-uri, precum și de autobuze școlare galbene abandonate.

În 2024, capitala Nuuk a inaugurat un aeroport internațional, iar în iunie 2025 United Airlines a început zboruri directe de două ori pe săptămână între Newark și Nuuk. Totuși, majoritatea vizitelor turistice continuă să fie pe apă.

Recordul de 141.000 de turiști din 2024 a fost susținut în mare parte de croaziere în zona arctică. În 2026, Virgin Voyages va include Groenlanda într-o rută transatlantică între Islanda și New York, iar HX va naviga din Reykjavik în apele sale în iunie.

„Când ești înconjurat doar de gheață, stânci și Aurora Boreală, simți că ești singur pe kilometri întregi”, spune Adam.

Pentru o experiență autentică, călătoria cu feribotul de coastă Sarfaq Ittuk pe linia Arctic Umiaq este ideală. Spre deosebire de croazierele moderne, aceasta oferă o deplasare mai liniștită și opriri în comunități inuite.

Vara, lumina permanentă a soarelui de la miezul nopții transformă peisajul arctic într-un adevărat spectacol natural. Calotele glaciare dezvăluie câmpuri verzi, fiorduri scânteietoare și râuri pline de păstrăv, în timp ce căpșunile sălbatice adaugă pete de roșu intens pe dealuri.

Anna Richards, care a explorat Groenlanda timp de 12 zile în septembrie, descrie locurile ca fiind „sălbatice și neobișnuite, fără copaci pe kilometri întregi. Turnurile de gheață și aisbergurile cu forme schimbătoare sunt cu adevărat spectaculoase”.

În Nuuk, Muzeul Național al Groenlandei și Muzeul de Artă oferă o fereastră către cultura și tradițiile locale. „Îmi place mult Nuuk. E un oraș vibrant, cu artă contemporană, design, arhitectură, gastronomie și modă. Artiștii se inspiră din culorile și lumina ținutului, dar și din obiceiurile inuților”, spune scriitoarea Jeanine Barone, care a vizitat orașul de mai multe ori.

Și chiar dacă viitorul Groenlandei rămâne deocamdată incert, atrăgând atenția la nivel internațional, ultimele evenimente au scos în evidență frumusețea și singularitatea acestei insule arctice.