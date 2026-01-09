Groenlanda, subiect de discuție la Capitoliu, după poziția fermă a administrației americane

Reprezentanți din Danemarca și Groenlanda au purtat o serie de întâlniri cu legislatori americani în contextul discuțiilor privind Groenlanda, pe fondul interesului continuu al administrației Trump privind o posibilă achiziție a teritoriului, inclusiv prin opțiuni militare, potrivit AP News.

Reprezentanți ai Danemarcei și Groenlandei – ambasadorul danez la Washington, Jesper Møller Sørensen, și șeful reprezentanței groenlandeze, Jacob Isbosethsen – s-au întâlnit cu membri ai Congresului Statelor Unite și cu angajați ai staff-urilor bipartisan ale legislativului american pe 7 și 8 ianuarie 2026.

Scopul acestor întâlniri a fost să clarifice poziția oficială privind statutul Groenlandei, în contextul unor declarații anterioare ale președintelui american privind posibilitatea achiziționării insulei, chiar și prin forță militară dacă negocierile diplomatice nu vor avea succes.

Pe lângă discuțiile cu legislatorii, cei doi reprezentanți au avut întâlniri și cu oficiali ai Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, conform relatărilor privind demersurile diplomatice din această săptămână.

În timpul întâlnirilor de la Capitol Hill, Isbosethsen și Sørensen au reiterat pozițiile oficiale ale Groenlandei și Danemarcei privind statutul teritoriului.

Potrivit relatărilor din media internațională, aceștia au subliniat că „Greenland is not for sale”, un mesaj repetat de mai multe ori de conducerea insulei în ultimele luni, pe fondul tensiunilor generate de declarațiile administrației americane.

Oficialii danezi și groenlandezi au prezentat date și argumente în fața parlamentarilor americani, subliniind elemente ale cooperării actuale în cadrul NATO și a dialogului strategic existent între cele trei părți.

Reprezentanți ai ambelor partide politice din Senat și Camera Reprezentanților au exprimat poziții în urma întâlnirilor cu delegația danezo-groenlandeză.

Senatorul Roger Wicker (Republican, Mississippi) a declarat că „nu există disponibilitate din partea lor de a negocia pentru cumpărarea sau schimbarea titlului asupra terenului”, potrivit relatărilor care prezintă opiniile liderilor legislativi după discuții.

Senatoarea Jeanne Shaheen (Democrat, New Hampshire) a reliefat, de asemenea, faptul că nu este necesară o negociere privind controlul asupra Groenlandei, menționând că Danemarca, Statele Unite și Groenlanda sunt aliați de decenii.

Controversele din Congres nu s-au limitat la aceste declarații. Un număr de membri ai Partidului Republican au criticat retorica administrației privind achiziția sau posibila utilizare a forței, considerând-o improbabilă și potențial dăunătoare pentru relațiile cu un aliat al NATO.

Pe fondul acestor discuții, lideri europeni și ambasadori ai țărilor NATO au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei, exprimându-și susținerea într-o declarație comună.

Aceștia au subliniat necesitatea ca securitatea în zona Arctică să fie gestionată colectiv, respectând principiile Cartei ONU privind suveranitatea și integritatea teritorială.

De asemenea, ministrul de externe al Poloniei a solicitat Congresului american să adopte o poziție clară în legătură cu amenințările privind preluarea Groenlandei, afirmând recent că „tema teritoriilor, a războiului și păcii aparține Congresului SUA”, în contextul discuțiilor privind securitatea în regiune.

În ceea ce privește poziția oficială a administrației americane, Casa Albă a precizat că opțiunea militară rămâne „o posibilitate” în cazurile în care interesele de securitate națională sunt în joc, în timp ce aliații europeni au respins ideea unei achiziții sau anexări a Groenlandei.

Următoarea rundă de discuții oficiale este planificată între secretarul de stat american Marco Rubio și reprezentanți ai Danemarcei și Groenlandei, programată pentru săptămâna viitoare, în scopul continuării dialogului pe tema viitorului relațiilor dintre cele trei părți.