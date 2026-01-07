Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu

Administrația fostului președinte american Donald Trump a exprimat, în repetate rânduri, dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, să devină parte a Statelor Unite.

Inițiativa, deși neobișnuită, a generat speculații despre posibile scenarii, de la acorduri bilaterale la intervenții militare, în timp ce oficiali europeni și experți militari analizează implicațiile strategice și geopolitice ale unei astfel de decizii.

Potrivit rapoartelor, administrația Trump a început prin promovarea ideii de independență a Groenlandei, pentru a permite viitoarelor negocieri directe cu Statele Unite, fără aprobarea Danemarcei. Conform unui sondaj din 2025, 56% dintre locuitorii Groenlandei s-ar fi declarat în favoarea independenței, iar 28% împotrivă.

Surse din media daneză au raportat că americani cu legături cu Trump ar fi derulat campanii de influență în teritoriu, iar Serviciul danez de securitate și informații, PET, a avertizat că Groenlanda „este ținta unor campanii de influență de diferite feluri”. Felix Kartte, expert în politici digitale, a comparat aceste metode cu tacticile Rusiei în Moldova, România și Ucraina, menționând că acestea combină acțiuni offline și online pentru a crea impresia unei majorități favorabile.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al lui Trump, a declarat pentru CNN că „nimeni nu va lupta militar cu SUA pentru viitorul Groenlandei.” În paralel, Trump a creat poziția de trimis special pentru Groenlanda și l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, cu scopul declarat de „a face Groenlanda parte din SUA.”

În cazul în care referendumul pentru independență ar avea succes, administrația americană ar putea propune Groenlandei o integrare sub diferite forme de cooperare.

Una dintre opțiuni este semnarea unui Compact of Free Association (COFA), similar cu acordurile existente cu Micronezia, Insulele Marshall și Palau, prin care SUA oferă servicii și protecție în schimbul libertății de a folosi teritoriul pentru baze militare.

Kuno Fencker, deputat groenlandez pro-independență, a declarat: „Încerc să le explic americanilor că nu vrem să fim ca Puerto Rico sau ca orice alt teritoriu al SUA. Dar un COFA, acorduri bilaterale sau alte oportunități — lăsați-i să vină la masă și locuitorii Groenlandei vor decide prin referendum.”

Thomas Crosbie, profesor asociat la Royal Danish Defense College, a avertizat că „nu ar fi beneficii pentru poporul groenlandez, în afară de un impuls temporar de stimă de sine.”

Orice încercare a SUA de a prelua influența asupra Groenlandei ar necesita implicarea sau cel puțin luarea în considerare a poziției Europei, în special a Danemarcei și a aliaților săi din UE.

Oficialii europeni ar putea condiționa orice negociere de garanții suplimentare privind securitatea continentală sau sprijinul pentru alte crize internaționale, cum ar fi situația din Ucraina.

Un diplomat european a sugerat că Washingtonul ar putea propune un „schimb de securitate”, oferind angajamente mai ferme pentru protecția Ucrainei în schimbul unei deschideri europene față de prezența americană în Groenlanda.

Această etapă ar implica negocieri delicate și strategii diplomatice complexe.

În cazul unui refuz din partea Groenlandei sau Danemarcei, experții militari consideră că o acțiune militară americană ar fi teoretic posibilă.

Lin Mortensgaard, cercetător la Institutul Danez pentru Studii Internaționale, a spus că SUA are deja circa 500 de ofițeri și contractori în baza Pituffik și aproximativ 100 de membri ai Gărzii Naționale din New York sezonier, în timp ce Groenlanda dispune de puține forțe militare.

Mortensgaard a declarat:

„Dacă Trump ar mobiliza prezența militară americană, SUA ar putea prelua controlul asupra Nuuk în jumătate de oră sau mai puțin.”

Romain Chuffart de la Arctic Institute a avertizat că orice invazie nu ar avea bază legală internațională și ar putea afecta serios alianțele NATO, în timp ce Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane în Europa, a menționat că „pierderi de încredere ale aliaților ar putea reduce cooperarea în domeniul informațiilor și accesul la baze europene.”

În prezent, NATO și aliații europeni rămân precauți, iar experții consideră că o invazie militară este un scenariu extrem și departe de realitate.