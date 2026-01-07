Președintele american Donald Trump a analizat „o serie de opțiuni” pentru Groenlanda, inclusiv utilizarea armatei, a declarat Casa Albă pentru BBC, explicând că achiziționarea Groenlandei - o regiune semi-autonomă a Danemarcei, membră NATO - este o „prioritate de securitate națională”.

Declarația a venit la câteva ore după ce liderii europeni au emis o declarație comună în care susțineau Danemarca, care a respins intențiile lui Trump pentru insula arctică.

Trump a repetat în weekend că SUA „au nevoie” de Groenlanda din motive de securitate, determinând-o pe prim-ministrul danez Mette Frederiksen să spună că orice atac al SUA ar însemna sfârșitul NATO.

Casa Albă a declarat marți: „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția Comandantului Suprem.”

Marți, șase aliați europeni și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca în disputa verbală cu privire la colonia sa.

„Groenlanda aparține poporului său și numai Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile lor”, au declarat liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei și Danemarcei într-o declarație comună.

Subliniind că sunt la fel de preocupați ca SUA de securitatea arctică, semnatarii europeni ai declarației comune au spus că acest lucru trebuie realizat de aliații NATO, inclusiv de SUA, „în mod colectiv”.

De asemenea, au cerut „respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a salutat declarația și a cerut un „dialog respectuos”.

„Dialogul trebuie să aibă loc cu respect pentru faptul că statutul Groenlandei este înrădăcinat în dreptul internațional și în principiul integrității teritoriale”, a declarat Nielsen.

Problema viitorului Groenlandei a reapărut în urma intervenției militare americane în Venezuela, în timpul căreia trupe de elită au intervenit pentru a-l captura pe dictatorul comunist Nicolás Maduro, și a-l duce la New York pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri și arme.

La o zi după acel raid, Katie Miller - soția unuia dintre consilierii principali ai lui Trump - a postat pe rețelele de socializare o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, alături de cuvântul „ÎN CURÂND”.

Luni, soțul ei, Stephen Miller, a declarat că este „poziția oficială a guvernului SUA ca Groenlanda să facă parte din SUA”.

Întrebat de CNN dacă America ar exclude folosirea forței pentru a o anexa, Miller a răspuns: „Nimeni nu se va lupta cu SUA pentru viitorul Groenlandei”.

Un oficial american de rang înalt, anonim, a declarat pentru agenția de știri Reuters că opțiunile americane includeau achiziționarea directă a Groenlandei sau formarea unui Compact de Liberă Asociere cu teritoriul.

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat marți pentru BBC că SUA „sunt dornice să construiască relații comerciale durabile care să beneficieze americanii și poporul Groenlandei”.

„Adversarii noștri comuni au fost din ce în ce mai activi în Arctica. Aceasta este o preocupare pe care o împărtășesc Statele Unite, Regatul Danemarcei și aliații NATO”, a spus purtătorul de cuvânt.

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a declarat, potrivit WSJ, parlamentarilor americani, la o conferință de presă clasificată de luni, de la Capitoliu, că administrația Trump nu intenționează să invadeze Groenlanda, dar a menționat cumpărarea acesteia de la Danemarca.

Groenlanda și Danemarca au declarat anterior că au cerut să se întâlnească rapid cu Rubio pentru a discuta despre revendicările americane asupra insulei.

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că o discuție cu cel mai înalt diplomat american ar trebui să rezolve „anumite neînțelegeri”.

Senatorul Eric Schmitt, un republican din Missouri, a subliniat aspectul securității naționale când a vorbit marți cu BBC.

„Cred că sunt doar în discuții acum”, a spus el. „Speranța mea este că Europa va înțelege că o Americă puternică este bună - este bună pentru civilizația occidentală.”

Trump a lansat ideea sa de a achiziționa Groenlanda ca centru strategic pentru SUA în Arctica în timpul primului său mandat prezidențial, declarând în 2019: „În esență, este o tranzacție imobiliară majoră”.

Există un interes tot mai mare din partea Rusiei și Chinei pentru insulă, care are zăcăminte de pământuri rare neexploatate, deoarece topirea gheții ridică posibilitatea unor noi rute comerciale.

În martie, Trump a declarat că America va „merge cât de departe este necesar” pentru a obține controlul asupra teritoriului.

În timpul unei audieri în Congres vara trecută, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost întrebat dacă Pentagonul are planuri de a prelua Groenlanda cu forța, dacă este necesar, iar el a spus că „au planuri pentru orice eventualitate”.

Groenlanda, care are o populație de 57.000 de locuitori, are o autoguvernare extinsă din 1979, dar apărarea și politica externă rămân în mâinile daneze.

În plus, istoria ocupației daneze în Groenlanda este destul de dureroasă pentru locuitorii insulei arctice. De exemplu, în vara anului trecut, premierul danez Mette Frederiksen a fost nevoit să prezinte public scuze femeilor inuite și familiilor acestora, pe care le-a descris drept victime ale unei „discriminări sistematice” în cadrul unei campanii de control al nașterilor derulată în anii 1960 și 1970.

În perioada respectivă, mii de fete și femei, unele având doar 12 ani, au fost supuse fără consimțământ la implantarea de dispozitive intrauterine. „Nu putem schimba trecutul, dar ne putem asuma responsabilitatea”, a declarat premierul. Campania de contracepție a fost administrată de medici danezi, chiar după ce Groenlanda devenise provincie daneză.

Dar cea mai infamă acțiune a Danemarcei a fost experimentul „Micii Danezi” din 1951. Atunci, guvernul danez a realizat un experiment social în care 22 de copii inuiți au fost luați de lângă familiile lor din Groenlanda, cu scopul de a fi asimilați în cultura daneză, prin ruperea legăturilor cu moștenirea lor indigenă, pentru a le remodela identitățile și de a-i pregăti pentru roluri într-o societate dominată de danezi.

Acești copii, cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, au fost plasați în familii adoptive daneze, unde li s-a interzis să vorbească groenlandeza și au fost forțați sistematic să adopte limba, obiceiurile și valorile daneze. Mulți dintre acești copii nu s-au reunit niciodată pe deplin cu familiile lor și au suferit traume mentale pe termen lung.

Și abia în luna mai 2025 guvernul danez a interzis utilizarea testelor „de competență partentală” pentru familiile groenlandeze, în urma cărora inuiților le erau luați copiii. Însă astfel de teste continuă să fie folosite la alte familii din Danemarca.