International Mii de femei, supuse contracepției forțate de Danemarca







Controversa legată de contracepția forțată în Groenlanda a primit în cele din urmă recunoaștere oficială din partea statului danez, potrivit BBC.

Premierul Mette Frederiksen și-a cerut scuze public femeilor inuite și familiilor acestora, pe care le-a descris drept victime ale unei „discriminări sistematice” în cadrul unei campanii de control al nașterilor derulată în anii 1960 și 1970.

Mii de fete și femei, unele având doar 12 ani, au fost supuse fără consimțământ la implantarea de dispozitive intrauterine. „Nu putem schimba trecutul, dar ne putem asuma responsabilitatea”, a declarat premierul.

Campania de contracepție a fost administrată de medici danezi, chiar după ce Groenlanda obținuse statut de provincie daneză.

Documentele arhivate arată că, între 1966 și 1970, aproximativ 4.500 de femei și fete au fost supuse implantării de IUD-uri (dispozitive intrauterine).

În numeroase cazuri, acestea au fost montate fără acordul celor vizate, ceea ce a generat traume fizice și psihologice majore.

Problema a fost adusă la lumină în 2022 de podcastul de investigație Spiralkampagnen, care a documentat dimensiunea reală a fenomenului.

Multe victime au relatat că au rămas infertile sau au suferit complicații medicale. În opinia publică, dezvăluirile au provocat șoc și indignare, iar autoritățile au fost presate să răspundă oficial.

Până în prezent, 143 de femei au depus plângere împotriva statului danez, cerând despăgubiri. Dintre acestea, 138 erau minore la momentul implantării.

Avocatul lor, Mads Pramming, a apreciat scuzele premierului, dar a atras atenția că rămâne neclar dacă statul recunoaște încălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor.

Fostul premier al Groenlandei, Mute B. Egede, a calificat faptele drept „genocid” într-un interviu televizat.

La rândul său, actualul premier Jens-Frederik Nielsen a apreciat scuzele, menționând însă că acestea „vin prea târziu” pentru a șterge suferința femeilor afectate.

Recunoașterea oficială a abuzurilor marchează un pas important în raporturile dintre Danemarca și Groenlanda. Controversa legată de contracepția forțată a afectat profund percepția populației față de autoritățile daneze și a alimentat discuțiile privind independența insulei.

Experții susțin că politica contraceptivă a fost influențată atât de motive financiare, cât și de atitudini coloniale. După al Doilea Război Mondial, populația Groenlandei a crescut rapid, iar autoritățile daneze au dorit să limiteze acest fenomen pentru a reduce presiunea asupra serviciilor sociale și locuințelor.

Raportul oficial, care va fi publicat luna viitoare, va stabili amploarea exactă a abuzurilor și responsabilitățile implicate.