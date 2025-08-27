Social Serviciul militar în România. Bărbați și femei, chemați în Armată







Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că proiectul Legii pregătirii populației, care introduce serviciul militar voluntar, se află pe circuitul interministerial și a primit deja majoritatea avizelor. Legea ar urma să ofere posibilitatea tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, o pregătire militară de patru luni.

„Vor fi plătiți pe durata celor patru luni cu solda minimă și vor primi la final trei salarii medii. După absolvirea stagiului, ei intră în rezerva operațională a Armatei Române și participă periodic la instruiri”, a explicat Moșteanu, la la Euronews România.

Moșteanu a mai spus că va susține personal includerea femeilor în acest program: „Am convingerea că și femeile trebuie să aibă dreptul de a participa la serviciul militar voluntar. Dacă proiectul actual nu prevede această posibilitate, voi face demersuri pentru ca o astfel de prevedere să fie introdusă”.

Actuala lege a pregătirii populației pentru apărare are la bază actul normativ adoptat în 2006, dar proiectul a fost reluat în 2025, după o perioadă marcată de tensiuni de securitate în regiune.

Imediat după invazia Rusiei în Ucraina, în primăvara lui 2022, Ministerul Apărării Naționale a început să lucreze la modificarea legislației. În februarie 2024, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, avertiza că Federația Rusă ar putea continua politica agresivă dincolo de Ucraina: „Dacă va câștiga acolo, principala țintă va fi Republica Moldova. Vom asista și la tensiuni în Balcanii de Vest. Sunt convins că politica președintelui Putin va escalada în perioada următoare.”

Generalul Vlad mai declara că România are nevoie de un serviciu militar voluntar care să completeze forțele profesionale. „Vizăm segmentul de vârstă 18–35 de ani, indiferent de sex, etnie sau religie. Tinerii care doresc să îmbrace uniforma militară vor fi plătiți și pregătiți după principiile de bază ale ducerei războiului”.

Pe lângă instruirea clasică, militarii voluntari vor fi învățați să supraviețuiască în condiții dificile, să se orienteze în teren, să folosească armamentul de bază și să se protejeze în fața unor atacuri chimice sau biologice.

Potrivit proiectului de lege, cetățenii români între 18 și 35 de ani pot solicita înscrierea la program, dacă sunt declarați apți psihologic și medical. Pregătirea militară de bază durează până la patru luni, perioadă în care voluntarii beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament și asistență medicală, la fel ca soldații în termen.

După finalizarea stagiului, voluntarii primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute și sunt luați în evidența centrelor militare, devenind parte din rezerva operațională.

Obligația fundamentală: cetățenii români au dreptul și obligația de a apăra România.

Forme de pregătire:

-serviciul militar (activ, alternativ, în rezervă);

-alte forme de pregătire organizate de instituțiile de apărare și securitate.

-bărbați și femei, de la 18 ani;

-obligatoriu pentru bărbații între 20 și 35 de ani, în caz de mobilizare, război sau asediu;

-femeile pot face serviciul militar la cerere; gravidele sunt exceptate.

-militar profesionist;

-militar în termen;

-elev/student în instituții militare;

-soldat/gradat voluntar.

-rezervist voluntar;

-rezervist.

-Serviciul alternativ: pentru cei care refuză armata din motive religioase sau de conștiință.

-persoane declarate inapte medical;

-preoți, călugări cu cel puțin 2 ani vechime;

-persoane condamnate, arestate preventiv sau trimise în judecată (până la hotărâre definitivă).

-Jurământ militar: „Jur credință patriei mele, România... Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții...” – obligatoriu pentru militari, nu pentru elevii din liceele militare.

-rezerva operațională (voluntari cu contract și cei care au făcut armata în ultimii 5 ani);

-rezerva generală (ceilalți cetățeni încorporabili).

-pot fi chemați la concentrare/mobilizare pentru instrucție sau completarea forțelor armate.

Beneficii: perioada serviciului militar activ/alternativ sau a concentrării/mobilizării contează ca vechime în muncă și stagiu de cotizare la pensie.

Rezerviștii

-Serviciul militar în rezervă începe la mobilizare și se termină la demobilizare.

-Rezerviștii voluntari trebuie să se prezinte la unitățile unde sunt încadrați, la data și ora din ordinul de chemare.

-Ordinele de chemare sunt întocmite și înmânate de unitățile militare sau centrele militare.

-Chemarea și anunțarea cetățenilor încorporabili și a rezerviștilor se face prin centrele militare și structurile Ministerului Administrației și Internelor.

-Pe timpul asediului, mobilizării și războiului, rezerviștii care lucrează în instituții publice sau economice cu rol în apărare își continuă activitatea la locul de muncă, conform unei hotărâri de Guvern.

-Recrutarea și încorporarea bărbaților se face de centrele militare, în perioade stabilite de Statul Major General.

-Campaniile de recrutare sunt anunțate public.

-Prefecții emit ordine pentru organizarea activităților de recrutare-încorporare, obligatorii pentru autoritățile locale, MAI, direcțiile de sănătate și inspectoratele școlare.

-Sunt încorporați bărbații români de la 20 de ani; la cerere, pot fi încorporați de la 18 ani. Limita maximă: 35 de ani.

-Durata instruirii militarilor în termen se stabilește prin ordin al șefilor instituțiilor de apărare și securitate.

-Toți cei chemați sunt obligați să se prezinte la data și locul menționate în ordin. Cei care nu primesc ordin trebuie să se prezinte din proprie inițiativă la centrul militar, în maximum 2 luni de la împlinirea vârstei de 20 de ani.

-Examinările psihologice sunt făcute de structurile militare specializate.

-Diagnosticul medical final, în cazuri neclare, este stabilit de comisiile medico-militare din spitalele militare.

-La recrutare, fiecare tânăr trebuie să prezinte documente medicale de la medicul de familie privind istoricul personal și familial.

-Dacă nu are documente, este examinat gratuit la unități medicale de specialitate stabilite de direcțiile de sănătate publică.

-Medicul de familie are obligația să consulte și să elibereze documentele necesare la prezentarea cu ordinul de chemare.