International Ministerul Apărării din Ucraina: România va trimite cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar







Denis Smîhal, fost premier al Ucrainei și actual ministru al apărării, a anunțat luni, după o întâlnire cu omologul său român, Liviu-Ionuţ Moşteanu, că România va trimite în curând un nou pachet de ajutor militar. „Sunt recunoscător guvernului şi poporului român, şi personal domnului Moşteanu, pentru cooperarea lor eficientă şi sprijinul puternic acordat Ucrainei”, a scris fostul premier, într-o postare pe Facebook.

Ministrul ucrainean al Apărării a mulţumit României pentru sprijinul neclintit în domeniile-cheie. El a precizat, într-o postare pe Facebook, că România „a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii îl vor primi pe cel de-al 23-lea”.

„România continuă instruirea piloţilor ucraineni pe F-16 şi aduce alte contribuţii semnificative la formarea scutului nostru antiaerian”, a mai spus acesta, în postare.

Mai mult, ministrul ucrainean al Apărării a anunțat că a ajuns la un acord cu omologul său român pentru ca cele două țări „să-și intensifice coordonarea între forțele aeriene de apărare”.

Denis Smîhal a sugerat, de asemenea, că Ucraina și România ar putea coopera în producția de drone. Potrivit acestuia, miniștrii au discutat despre folosirea mecanismului european SAFE pentru a lansa proiecte comune de schimb de tehnologii și pentru „lansarea producţiei ucrainene în România”.

„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producţia de drone de interceptare, drone FPV, drone cu rază lungă de acţiune”, a spus acesta.

Un alt punct important pe agenda discuțiilor de la Kiev a fost, potrivit ministrului ucrainean al Apărării, aderarea României la inițiativa PURL, care pune la dispoziția soldaților ucraineni arme americane.

„Reprezentanţii serviciilor de informaţii au oferit partenerilor lor informaţii detaliate despre situaţia de securitate şi planurile Rusiei. Împreună, am analizat provocările reprezentate de agresiunea rusă pentru ţările noastre”, a mai spus fostul premier.

Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis pe Facebook, după întâlnirea cu omologul ucrainean, că România va continua să sprijine Ucraina în acest conflict, menționând că cele două state vor colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vor implica firme românești în reconstrucția Ucrainei și vor lucra împreună pentru întărirea securității la Marea Neagră.