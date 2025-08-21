International România, în centrul forței ce va garanta pacea în Ucraina. F-35 din SUA, la Constanța







Liderii europeni îi cer președintelui american Donald Trump să trimită avioane de vânătoare în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru oprirea războiului din Ucraina, potrivit publicației britanice The Times.

Astfel, liderii militari europeni analizează trimiterea avioanelor F-35 în România, unde NATO ridică cea mai mare bază aeriană de pe continent, cu scopul de a descuraja o nouă invazie a Rusiei în Ucraina, notează publicația britanică The Times.

Luni, Trump a respins trimiterea de trupe americane pe teritoriul Ucrainei, dar a afirmat că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate promise de Statele Unite.

După întâlnirea de la Casa Albă, la care au participat președintele Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, oficialii militari de rang înalt s-au reunit la Washington pentru a analiza logistica sprijinului american. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit al SUA, i-a primit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru discuții privind garanțiile de securitate oferite de Washington.

În prezent, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană deasupra Mării Negre de la baza Mihail Kogălniceanu din România, care a fost un hub al forțelor americane în războiul din Irak și este văzută drept cea mai probabilă locație pentru avioanele americane, notează The Times.

Pe lângă avioanele de vânătoare americane care ar urma să fie staționate în România, țările europene cer garanții privind accesul la sateliții americani pentru GPS și recunoaștere în Ucraina, scrie cotidianul britanic.

Statele europene solicită și un angajament din partea SUA pentru furnizarea de rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS, necesare în fața atacurilor rusești, precum și permisiunea de a folosi avioane de spionaj deasupra Mării Negre.

Potrivit The Times, forțele aeriene britanice au efectuat misiuni de recunoaștere cu avioane Rivet Joint încă din primele zile ale războiului, însă aceste aeronave produse de Boeing pot zbura doar cu aprobarea Washingtonului.

Ca parte a Coaliției de Voinţă, Marea Britanie s-a declarat pregătită să trimită avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă formată din 3.000-5.000 de soldați pentru instruirea armatei ucrainene. Franța, Canada și Australia iau în calcul, la rândul lor, trimiterea de trupe în vestul Ucrainei.

Cu toate acestea, Rusia respinge desfășurarea de trupe occidentale. Miercuri, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat că Moscova și Beijingul ar trebui să aibă drept de veto asupra sprijinului militar oferit Ucrainei și a susținut că discuțiile NATO privind garanțiile de securitate reprezintă „o cale ce nu duce nicăieri”.

Lavrov a afirmat că garanțiile de securitate discutate la Istanbul în 2022 între Rusia și Ucraina sunt un „exemplu foarte bun” al formulei pe care Kremlinul ar accepta-o. Potrivit acestor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – China, Rusia, Statele Unite, Marea Britanie și Franța – ar avea fiecare dreptul de a respinge sprijinul militar pentru Ucraina.

Miercuri, Lavrov a evitat să se pronunțe clar asupra unei posibile întâlniri între Putin și Zelenski, după ce Casa Albă anunțase luni că aceasta ar trebui să aibă loc înainte ca Trump să se ofere să medieze un summit trilateral.

„Suntem deschişi la orice format. Dar când vine vorba de întâlniri la cel mai înalt nivel, acestea trebuie pregătite cu cea mai mare atenţie în fiecare etapă, astfel încât summiturile să nu agraveze situaţia, ci să aducă o concluzie reală la negocierile pe care suntem gata să le continuăm”, a spus acesta.