International Zelenski la Casa Albă. Întâlnire decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump promite garanții de securitate similare cu Articolul 5 NATO







Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are, în aceste momente, la Casa Albă, o întâlnire decisivă pentru soarta păcii din țara sa, cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, potrivit anunțului făcut de liderul american după întâlnirea din weekend cu președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski a fost primit personal de Trump, la ușa Casei Albe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru că a organizat această întâlnire. De asemenea, liderul de la Kiev i-a mulțumit Primei Doamne a SUA pentru scrisoarea pe care i-a trimis-o președintelui rus Vladimir Putin despre copiii din Ucraina și i-a înmânat omologului său o scrisoare de mulțumire pentru Melania Trump.

Președintele SUA Donald Trump a afirmat că nu este războiul său, ci al lui Joe Biden, predecesorul său, dar că speră că acum se va ajunge la pace.

Zelenski a fost întrebat dacă vrea să oprească acest război și a răspuns afirmativ.

Trump a amintit jurnaliștilor că a oprit deja mai multe războaie, dar a precizat că cel din Ucraina va fi cel mai greu de oprit.

Președintele american a promis că Ucraina va primi, în cadrul acordului de pace, garanții de securitate similare cu cele oferite de Articolul 5 din Tratatul NATO, care presupune intervenția militară a tuturor statelor membre în cazul în care un stat este atacat.

Donald Trump a mai spus, când a fost întrebat de ce nu s-a încheiat un armistițiu până acum, că el, în celelalte cazuri, nu a negociat încetări ale focului, cu direct acorduri de pace. Dar, a adăugat liderul de la Casa Albă, un armistițiu ar fi folositor pentru că ar opri pierderile de vieți omenești.

Președintele american a refuzat să răspundă la întrebarea dacă o pace în care Ucraina ar ceda teritorii încă necucerite de Rusia ar fi una justă, spunând doar că e nevoie de pace și că trebuie să fie făcută cât mai repede.

Volodimir Zelenski a spus, răspunzând la o întrebare, că este de acord să se organizeze oricând acest lucru se va putea face în siguranță, nu în condiții de război.

Ulterior, Donald Trump a răspuns și la o serie de întrebări de politică internă, de la situația din Washington DC la votul prin corespondență, despre care a mai spus că nu este suficient de democratic.

La final, Trump a spus că „vom avea o pace durabilă”, iar Zelenski a declarat că este sigur că, cu ajutor american, se va ajunge la oprirea războiului.

De asemenea, președintele american a anunțat că, după întâlnirea cu Zelenski și cu cei șapte lideri europeni, îl va suna pe Vladimir Putin pentru a-i comunica rezultatele summitului.

La întâlnirea de la Washington vor participa și o serie de lideri europeni, care au sosit deja la Casa Albă pentru summitul crucial cu preşedinții Trump şi Zelenski despre soarta Ucrainei şi a unui acord de pace cu Rusia.

Gardă de onoare militară a fost aliniată pe peluza de sud a Casei Albe, în aşteptarea sosirii liderilor europeni. Militarii în uniformă, purtând steagurile fiecărui stat american, au stat în poziţie de drepţi în aşteptarea sosirii celor şapte lideri care vor participa la discuţii.

De asemenea, un covor roşu a fost întins în faţa Porticului Sudic, de unde liderii vor intra în Casa Albă pentru întâlnire.

Cei șapte lideri care vor participa la acest summit sunt: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primul sosit luni la Casa Albă. Alături de acesta va fi și preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și preşedintele finlandez Alexander Stubb.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea o întâlnire tete-a-tete cu preşedintele Donald Trump în Biroul Oval.

Apoi, potrivit programului oficial al ntâlnirii, liderii europeni li se vor alătura celor doi pentru continuarea discuțiilor.

Reamintim că summitul de la Casa Albă a fost convocat de președintele SUA, Donald Trump, după întâlnirea cu Vladimir Putin de pe 15 august, că „va da telefoane” și va vorbi cu părțile interesate de „afacerea Ucraina”.

Ulterior, la un interviu la Fox News, Trump a spus că există „multe” puncte asupra cărora el și Putin sunt de acord, dar nu sunt atât de semnificative pe cât și-ar fi dorit. Președintele SUA a adăugat însă că acum „depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru”, cu referire la un acord de încetare a focului cu Vladimir Putin.

„Aș spune, de asemenea, că națiunile europene trebuie să se implice puțin”, i-a spus Trump lui Hannity.

„Și dacă ar dori, aș fi prezent la următoarea întâlnire. Vor stabili o întâlnire acum... nu că aș vrea să fiu acolo, dar vreau să mă asigur că se va realiza. Și avem șanse destul de mari să o realizăm”, a adăugat Donald Trump.