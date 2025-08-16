International Trump: Depinde de Zelenski să încheie un acord. Țările europene ar trebui să se implice







Președintele Trump a declarat că depinde de președintele ucrainean Volodimir Zelenski să încheie un acord de pace cu Rusia, după întâlnirea de vineri cu președintele rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută imediat după întâlnirea celor doi, în aceeași sală în care a avut loc summitul, la Fox News.

Donald Trump a relatat, în interviu, câteva detalii despre discuțiile cu Putin, arătând că, după „discursul” acestuia, au avut o discuție „sinceră” și că, în opinia sa, președintele rus ar fi dispus să ajungă la un acord.

Trump a precizat că nu va vorbi public despre subiectele asupra cărora nu a ajuns la un acord cu Putin, chiar dacă mulți vor încerca să facă speculații asupra acestui subiect.

„Este un război teribil în care ambele părți pierd mult, [un acord de încetare a focului] ar fi o mare realizare pentru ele, uitați de mine”, a declarat Trump într-un interviu exclusiv acordat realizatorului Fox News, Sean Hannity, după summitul său cu Putin.

Trump a ma spus că există „multe” puncte asupra cărora el și Putin sunt de acord după întâlnirea cu liderul rus, dar că nu sunt atât de semnificative pe cât și-ar fi dorit, însă acest lucru s-ar putea schimba în viitor.

Liderul de la Casa Albă a adăugat însă că acum „depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru”, cu referire la un acord de încetare a focului cu Vladimir Putin.

„Aș spune, de asemenea, că națiunile europene trebuie să se implice puțin”, i-a spus Trump lui Hannity.

„Și dacă ar dori, aș fi prezent la următoarea întâlnire. Vor stabili o întâlnire acum... nu că aș vrea să fiu acolo, dar vreau să mă asigur că se va realiza. Și avem șanse destul de mari să o realizăm”, a adăugat Donald Trump.

Întrebat cu cât ar nota această întâlnire, pe o scală de la 1 la 10, Trump a spus că, dintr-un anumit punct de vedere, ar da nota 10 întâlnirii pentru că a fost un moment în care două puteri nucleare s-au așezat la masa discuțiilor.

„Noi suntem prima putere nucleară, ei sunt cea de a doua”, a spus Trump, adăugând că este un lucru pozitiv că nimeni nu a pomenit cuvântul „nuclear”.

Președintele american a spus că nu-i place că a fost nevoit să întărească puterea nucleară a Americii în primul său mandat, dar acum SUA sunt cea mai puternică țară din punct de vedere militar.

Trump a mai menționat, vorbind despre implicarea sa în procese de pace din toată lumea, de la condlictele dintre Thailanda și Cambodgia sau cel din Orientul Mijlociu la cele dintre India și Pakistan sau dintre Armenia și Azerbaidjan, că războiul din Ucraina afectează mai mult Europa decât SUA.

În același interviu pentru Fox News, președintele Donald Trump a vorbit și despre sancțiunile contra Moscovei care ar putea urma. Întrebat dacă, atunci când a spus că Moscova va suporta consecințe „severe” dacă nu acceptă o înțelegere, precum determinarea Europei, Indiei și Chinei - prin tarife mai mari asupra acestor țări - să oprească importurile de petrol din Rusia, Trump a spus că nu mai vorbește despre asta acum.

El a adăugat că nu mai vorbește despre aceste sancțiuni acum, pentru că discuția cu Vladimir Putin a fost una bună dar, dacă nu se concretizează nimic, s-ar putea vorbi din nou despre sancțiuni mai bune în „două sau trei săptămâni”.

În final, Donald Trump și-a exprimat încrederea că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cel rus, Vladimir Putin, va avea loc „destul de curând”.

Comentariile lui Trump la emisiunea lui Hannity au venit după ce, anterior, președintele a indicat că nu simte că negociază în numele Ucrainei, dar a promis că va pune capăt războiului de acolo.

Reamintim că Trump și Putin au ținut o scurtă conferință de presă după întâlnire, dar nu au dezvăluit detalii despre felul în care a decurs conversația.