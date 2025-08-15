International Trump și Putin nu au ajuns la un acord pentru pace în Ucraina. Finalul întâlnirii din Alaska







Donald Trump, Președintele Statelor Unite ale Americii și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au descris întâlnirea lor față în față din Anchorage drept „productivă”, însă nu au oferit niciun indiciu că discuțiile ar fi dus la un progres major pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea de mare miză, desfășurată la Baza Militară Comună Elmendorf-Richardson, a durat aproximativ două ore și jumătate și s-a încheiat fără o declarație comună sau o conferință de presă. Cei doi lideri au făcut scurte declarații pregătite în prealabil și au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Putin, care a vorbit primul, a caracterizat discuțiile drept „constructive” și purtate într-o „atmosferă de respect reciproc.” Trump a afirmat că s-au făcut „anumite progrese”, dar a recunoscut că „nu există un acord” în acest moment. El a refuzat să ofere detalii despre subiectele discutate, menționând doar că intenționează să îi contacteze pe liderii europeni și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a-i pune la curent, scrie WSJ

Summitul a început puțin înainte de ora 11:30, ora locală, după ce cei doi lideri și-au zâmbit și și-au strâns mâinile pe pista aeroportului. Fiecare a fost însoțit de o delegație restrânsă: Secretarul de Stat Marco Rubio și trimisul special american Steve Witkoff din partea SUA, respectiv ministrul rus de externe Serghei Lavrov și consilierul în politică externă Iuri Ușakov alături de Putin.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Trump avertizase recent Moscova cu privire la „consecințe foarte severe” dacă Rusia nu va accepta un armistițiu. Președintele american a sugerat posibilitatea introducerii unor noi sancțiuni economice mai dure, menite să sporească presiunea asupra Kremlinului.

La Kiev, președintele Zelenski și-a reiterat apelul pentru o implicare fermă a SUA în eforturile de a pune capăt conflictului. „Contăm pe o poziție americană puternică,” a spus acesta în discursul său video de vineri seară. „Totul va depinde de asta.”

Războiul din Ucraina, aflat deja în al treilea an, rămâne în centrul tensiunilor geopolitice dintre Washington, Moscova și Europa. Deși summitul de la Anchorage a oferit un rar moment de dialog direct între cele două mari puteri, problema centrală a păcii a rămas nerezolvată.