International Gărzile de corp a lui Putin au intervenit într-un moment delicat pentru liderul rus







UPDATE. Cei doi lideri, Donald Trump și Vladimir Putin, s-au imortalizat înainte de discuțiile din Alaska.

UPDATE. Printre membrii cheie ai echipei lui Putin se află:

Serghei Lavrov (75 de ani), ministru de externe din 2004, diplomat cu o carieră începută în 1972, cunoscut pentru tonul dur și experiența în negocieri internaționale majore.

Iuri Ușakov (78 de ani), consilier prezidențial pentru politică externă, fost ambasador la Washington timp de un deceniu, strateg-cheie al angajamentelor internaționale ale Kremlinului.

Andrei Belousov (66 de ani), ministru al apărării, tehnocrat numit pentru a eficientiza structurile militare și economia de război a Rusiei.

Kirill Dmitriev (50 de ani), șeful Fondului Rus pentru Investiții Directe, educat în SUA, cu propuneri economice pentru cooperarea în Arctica.

Anton Siluanov (62 de ani), ministru de finanțe, arhitect al „economiei fortăreață” menite să reziste sancțiunilor occidentale.

Din partea SUA, din echipă fac parte:

Marco Rubio (54 de ani), secretar de stat și consilier interimar pentru securitate națională, cu o abordare mai dură față de Rusia și China.

Steve Witkoff (68 de ani), trimis special al președintelui, fără experiență diplomatică, cunoscut pentru declarațiile favorabile Moscovei.

Scott Bessent (62 de ani), secretar al Trezoreriei, responsabil cu posibile stimulente economice pentru Rusia.

UPDATE. Putin a fost în centrul atenției în momentul în care a ajuns în Alaska. „Domnule Putin, veți agrea un armistițiu? Vă veți angaja să nu mai ucideți civili? De ce ar trebuie președintele Trump să vă mai creadă pe cuvânt acum?”, a fost întrebat Putin de jurnaliști.

Șeful de la Kremlin nu a dorit să răspundă la nicio întrebare, iar gărzile sale i-au întrerupt rapid pe jurnaliști.

UPDATE. Cei doi lideri au ieșit aproape simultan din aeronave. S-au întâlnit pe covorul roșu. Trump l-a aplaudat pe Putin înainte ca acesta să ajungă să-l salute. După ce și-au strâns mâinile, cei doi au plecat cordial spre mașină.

Președintele SUA și Vladimir Putin au plecat cu aceeași mașină de la baza militară americană din Alaska. Deși președintele rus Putin și-a adus propria limuzină de stat "Aurus Senat" cu el în Alaska, s-a urcat în mașina lui Trump

ȘTIRE INIȚIALĂ

Înainte de aterizarea sa la Anchorage, președintele american Donald Trump a vorbit din nou cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One.

Președintele american Trump a publicat un nou clip din discuția avută cu jurnaliștii la bordul Air Force One, considerat probabil răspunsul său la o întrebare privind șansele de reușită la summitul cu Putin.

„Nu este nimic bătut în cuie. Vreau anumite lucruri. Vreau să văd încetarea focului. Acest lucru nu are legătură cu Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar va fi implicată în proces, evident, la fel și Zelenski, dar vreau să văd rapid încetarea focului. Nu știu dacă va fi astăzi, dar nu voi fi fericit dacă nu va fi astăzi. Toată lumea a spus că nu poate fi astăzi, dar eu spun doar că vreau să înceteze uciderile”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Nu are legătură cu Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar va fi implicată în proces, evident, la fel ca și Zelenski”, a mai spus președintele.

El susține că Statele Unite nu pierd bani în războiul din Ucraina, ci câștigă, primind „cecuri mari și frumoase” de la NATO pentru livrarea de arme. „Dar asta nu mă interesează . Mă implic în asta pentru a opri crimele”, a mai spus președintele SUA.

Întâlnirea dintre președintele SUA și președintele Rusiei va avea loc vineri, 15 august, în Alaska, și va avea ca subiect principal războiul din Ucraina.

Kremlinul a anunțat, cu o zi înainte, că întâlnirea va începe la ora 22:30, ora României. Vineri, Casa Albă a transmis însă un comunicat în care a precizat un alt program, fixând ora de start la 22:00.

Trump a afirmat, înaintea summitului, că este convins că Putin este dispus să oprească războiul din Ucraina, însă pacea ar necesita, probabil, cel puțin o a doua întâlnire cu liderul Ucrainei.