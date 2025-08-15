International Summit de criză în Alaska. Summit de criză în Alaska. Mizele globale pentru Trump, Zelenski, Putin și Europa







Summitul din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, programat pentru vineri, 15 august 2025, la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, marchează o etapă crucială în eforturile de rezolvare a conflictului din Ucraina. Absența președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, din discuții ridică întrebări privind legitimitatea și eficiența negocierilor, potrivit NewYorkPost.

Summitul din Alaska reprezintă o premieră în relațiile bilaterale recente dintre SUA și Rusia, fiind găzduit pentru prima dată în Statele Unite din 1988. Liderii celor două națiuni vor purta discuții directe, urmate de o conferință de presă comună, fără participarea Ucrainei. Această absență a fost criticată de lideri europeni și de președintele Zelenski, care consideră că orice acord privind Ucraina trebuie să includă participarea directă a țării afectate.

Trump a sugerat că summitul din Alaska este doar un prim pas, intenționând să organizeze ulterior o întâlnire trilaterală cu Zelenski și, posibil, cu lideri europeni. El a afirmat că Alaska ar putea fi locația ideală pentru această a doua rundă de negocieri, subliniind că „a doua întâlnire va fi mult mai importantă”.

Summitul va avea loc la Joint Base Elmendorf-Richardson, o bază militară americană cu o semnificație istorică în timpul Războiului Rece. Delegațiile SUA și Rusiei vor fi cazate în camere de dormit la Universitatea din Alaska, Anchorage, o măsură neobișnuită pentru un astfel de eveniment.

Trump a declarat că există o șansă de 25% ca summitul să eșueze, dar și-a exprimat încrederea că Putin va fi dispus să ajungă la un acord. El a subliniat că, fără intervenția sa, Rusia ar fi continuat să avanseze în Ucraina.

În cadrul summitului din Alaska, președintele rus Vladimir Putin urmărește consolidarea poziției Rusiei în Ucraina și în plan internațional. Printre obiectivele sale se numără:

Recunoașterea controlului asupra teritoriilor ocupate : Putin solicită ca Ucraina să cedeze regiunile Donețk și Luhansk, precum și alte teritorii ocupate de Rusia, reprezentând aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Aceasta ar include și recunoașterea anexării Crimeei din 2014 .

: Putin solicită ca Ucraina să cedeze regiunile Donețk și Luhansk, precum și alte teritorii ocupate de Rusia, reprezentând aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Aceasta ar include și recunoașterea anexării Crimeei din 2014 . Blocarea aderării Ucrainei la NATO : Rusia cere ca Ucraina să renunțe la orice intenție de a adera la Alianța Nord-Atlantică, considerând acest lucru o amenințare directă la adresa securității sale .

: Rusia cere ca Ucraina să renunțe la orice intenție de a adera la Alianța Nord-Atlantică, considerând acest lucru o amenințare directă la adresa securității sale . Reducerea capacității militare a Ucrainei : Putin propune limitarea forțelor armate ucrainene, pentru a preveni orice posibilă amenințare viitoare din partea acestora.

: Putin propune limitarea forțelor armate ucrainene, pentru a preveni orice posibilă amenințare viitoare din partea acestora. Ridicarea sancțiunilor internaționale : Rusia solicită ridicarea sancțiunilor impuse de Occident, argumentând că acestea afectează economia rusă și că nu au dus la schimbarea comportamentului său .

: Rusia solicită ridicarea sancțiunilor impuse de Occident, argumentând că acestea afectează economia rusă și că nu au dus la schimbarea comportamentului său . Acorduri economice și de securitate: Putin este interesat de încheierea unui acord nuclear cu SUA, similar cu tratatul New START, pentru a reduce tensiunile și a stabiliza relațiile bilaterale .

În esență, Putin vizează consolidarea statutului Rusiei ca putere globală, menținerea influenței asupra Ucrainei și reducerea presiunii internaționale prin obținerea unor concesii teritoriale și economice.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmărește ca orice negocieri privind Ucraina să fie legitime și să includă direct vocea țării sale, pentru a proteja suveranitatea și interesele naționale.

Implicarea directă în negocieri – Participarea activă la orice discuție care afectează teritoriul și securitatea Ucrainei.

– Participarea activă la orice discuție care afectează teritoriul și securitatea Ucrainei. Respectarea suveranității – Asigurarea că niciun acord nu va legitima ocuparea de teritorii de către Rusia sau concesii neautorizate.

– Asigurarea că niciun acord nu va legitima ocuparea de teritorii de către Rusia sau concesii neautorizate. Sprijin internațional – Menținerea cooperării cu aliații europeni și americani, pentru a preveni soluții unilaterale favorabile Rusiei.

– Menținerea cooperării cu aliații europeni și americani, pentru a preveni soluții unilaterale favorabile Rusiei. Continuarea sancțiunilor – Susținerea menținerii presiunii economice asupra Rusiei până la retragerea completă din regiunile ocupate.

Dialog pe termen lung – Crearea unui cadru negociat care să includă monitorizarea respectării acordurilor și securitatea Ucrainei pe termen mediu și lung.

– Crearea unui cadru negociat care să includă monitorizarea respectării acordurilor și securitatea Ucrainei pe termen mediu și lung. Imagine de lider responsabil – Demonstrerea angajamentului față de poporul ucrainean și față de comunitatea internațională, consolidând poziția sa politică internă și externă.

Donald Trump se prezintă la summit cu o serie de obiective strategice clare, vizând atât diplomația internațională, cât și avantajele politice interne. Aceste obiective sunt:

Acord bilateral rapid – Obținerea unui acord cu Putin privind Ucraina, fără implicarea directă a Kievului în prima fază.

– Obținerea unui acord cu Putin privind Ucraina, fără implicarea directă a Kievului în prima fază. Relaxarea sancțiunilor – Negocierea reducerii presiunii economice asupra Rusiei și posibile excepții pentru companii americane cu relații comerciale cu entități rusești.

– Negocierea reducerii presiunii economice asupra Rusiei și posibile excepții pentru companii americane cu relații comerciale cu entități rusești. Imagine de mediator global – Consolidarea poziției sale internaționale ca lider capabil să gestioneze tensiunile fără NATO sau aliați europeni.

– Consolidarea poziției sale internaționale ca lider capabil să gestioneze tensiunile fără NATO sau aliați europeni. Dialog pe securitate internațională – Testarea disponibilității Rusiei de a se angaja în discuții mai ample despre controlul armamentelor și stabilitatea Arcticii.

Avantaj politic intern și extern – Crearea unei imagini de lider pragmatic, eficient, care obține rezultate vizibile înainte de confruntările electorale sau decizii legislative.

– Crearea unei imagini de lider pragmatic, eficient, care obține rezultate vizibile înainte de confruntările electorale sau decizii legislative. Punct de reper simbolic – Transformarea summitului într-un moment de cotitură diplomatică, demonstrând capacitatea de a încheia acorduri „în mod unilateral”.

Liderii europeni privesc summitul din Alaska cu precauție, încercând să protejeze interesele continentului și să mențină coeziunea în fața negocierilor directe dintre SUA și Rusia. Obiectivele lor sunt:

Implicarea Ucrainei – Asigurarea faptului că orice decizie privind conflictul din Ucraina include participarea directă a Kievului.

– Asigurarea faptului că orice decizie privind conflictul din Ucraina include participarea directă a Kievului. Menținerea sancțiunilor – Continuarea presiunii economice asupra Rusiei până la obținerea unor concesii concrete privind integritatea teritorială a Ucrainei.

– Continuarea presiunii economice asupra Rusiei până la obținerea unor concesii concrete privind integritatea teritorială a Ucrainei. Coordonare transatlantică – Garantarea că SUA nu va încheia acorduri unilaterale care ar slăbi poziția Uniunii Europene sau a NATO.

– Garantarea că SUA nu va încheia acorduri unilaterale care ar slăbi poziția Uniunii Europene sau a NATO. Prevenirea destabilizării regionale – Monitorizarea atentă a negocierilor pentru a evita ca Rusia să obțină avantaje militare sau economice fără contrapartide clare.

Promovarea dialogului și transparenței – Cererea unor proceduri clare, cu comunicări regulate, pentru a evita surprize diplomatice sau decizii neașteptate.

– Cererea unor proceduri clare, cu comunicări regulate, pentru a evita surprize diplomatice sau decizii neașteptate. Protejarea influenței europene – Menținerea rolului Europei ca actor central în soluționarea conflictului și în cadrul negocierilor internaționale.

Absența Ucrainei din discuții a stârnit îngrijorări în rândul liderilor europeni și ai Ucrainei, care se tem că acest lucru ar putea legitima acțiunile Rusiei și ar putea duce la concesii teritoriale în favoarea Moscovei. De asemenea, există temeri că Trump ar putea oferi Rusiei o reducere a sancțiunilor sau alte beneficii economice în schimbul unui acord de pace.

În același timp, summitul a fost salutat de unii analiști ca o oportunitate de a reduce tensiunile și de a preveni escaladarea conflictului. Cu toate acestea, succesul acestui demers depinde de capacitatea liderilor de a negocia un acord echitabil și de a implica toate părțile relevante în procesul de pace.