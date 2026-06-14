Doi dintre cei mai radicali miniștri din Israel, din guvernul condus de Benjamin Netanyahu au solicitat public represalii de o amploare fără precedent împotriva Libanului. Această reacție vine după ce armata israeliană a raportat noi atacuri cu rachete lansate de gruparea șiită Hezbollah în zona de nord a țării, anunță EFE.

În paralel cu retorica războinică, pe scena internațională se desfășoară negocieri intense între Statele Unite și Iran. Președintele american Donald Trump a anunțat iminența semnării unui memorandum de înțelegere istoric, o mutare care ar putea reconfigura echilibrul geopolitic regional, dar care stârnește deja contestări vehemente în rândul opoziției israeliene.

Reacția miniștrilor israelieni a fost declanșată de un incident raportat de armată, în care două ținte aeriene suspecte lansate din Liban au lovit teritoriul israelian, aproape de frontieră, fără a provoca victime. Deși atacul nu a cauzat pierderi omenești, liderii extremiști din cabinetul de securitate au considerat evenimentul drept o provocare majoră ce necesită un răspuns devastator.

Itamar Ben Gvir, ministrul securității naționale, cunoscut pentru pozițiile sale antiarabe, a folosit platformele sociale pentru a transmite un mesaj direct șefului executivului. El a cerut o schimbare radicală a strategiei militare în raport cu provocările venite de pe teritoriul libanez.

„Pentru fiecare dronă - o rachetă. Pentru fiecare încălcare - foc. Pentru fiecare UAV - Dahye (suburbia sudică a Beirutului) trebuie să tremure”, a declarat Ben Gvir pe platforma X, unde a afirmat că îi va cere acest lucru astăzi prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

O poziție la fel de radicală a fost adoptată și de Bezalel Smotrich, ministrul finanțelor și un susținător fervent al extinderii coloniilor israeliene. Acesta a mers mai departe, cerând măsuri drastice împotriva civililor și infrastructurii din zonele controlate de Hezbollah în capitala Libanului. Smotrich consideră că ripostele punctuale nu mai sunt suficiente pentru a asigura securitatea în nordul Israelului.

„Focul lansat asupra aşezărilor din nordul Israelului reprezintă o încercare pentru ecuaţia de la Dahye pe care prim-ministrul o are de rezolvat. Îl îndemn să o rezolve cu hotărâre şi fermitate şi să demoleze chiar astăzi clădirile din Dahye”, a declarat el pe X.

La rândul său, Smotrich, care este adept al extinderii coloniilor israeliene, a cerut cu insistenţă strămutarea întregii populaţii libaneze din cartierele sudice ale Beirutului, cunoscute sub numele de Dahye şi în care este prezentă organizaţia Hezbollah.

Aceste solicitări vin pe fondul unei activități militare deja intense a forțelor de apărare israeliene în regiune. Cu doar o zi înainte, forțele armate lansaseră o ofensivă aeriană masivă asupra unor presupuse ținte logistice și militare ale grupării șiite.

În această dimineaţă, într-un comunicat, armata israeliană a anunţat că două „ţinte aeriene suspecte” au lovit teritoriul israelian, în apropierea frontierei cu Libanul, fără a provoca victime. Sâmbătă, Israelul afirmase că a atacat doar în 24 de ore peste 70 de obiective de infrastructură despre presupune că au legături cu Hezbollah, potrivit altui comunicat.

În timp ce la granița nordică a Israelului se profilează un conflict de proporții, Washingtonul și Teheranul par să fie aproape de un compromis diplomatic major. Președintele Donald Trump a dezvăluit existența unor discuții avansate pentru deblocarea uneia dintre cele mai importante rute maritime comerciale din lume.

Toate acestea în timp ce Iranul şi SUA negociază un memorandum de înţelegere care, conform anunţului preşedintelui Donald Trump, ar urma să fie semnat duminică şi ar permite redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, a explicat liderul republican pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Procesul de negociere beneficiază de implicarea unui intermediar regional, însă detaliile privind calendarul exact al semnării rămân incerte, existând contradicții între declarațiile mediatorilor și cele ale oficialilor iranieni.

Mesajul lui Trump vine după ce guvernul pakistanez, care acţionează în calitate de mediator, a declarat sâmbătă că acordul ar putea fi semnat în următoarele 24 de ore, posibilitate pe care Ministerul Afacerilor Externe iranian a respins-o.

Posibilitatea unui acord între Statele Unite și Iran a stârnit îngrijorare profundă în rândul liderilor politici de la Tel Aviv, care consideră că înțelegerea lasă nerezolvate amenințările nucleare și balistice ale Teheranului și nu oferă garanții pentru pacea din Liban.

Nu este clar dacă acest memorandum prevede un armistiţiu în Liban, aşa cum solicită Iranul, lucru care a fost criticat aseară de liderul opoziţiei israeliene, Yair Lapid.

„Acordul care se conturează nu îndeplineşte niciunul dintre obiectivele militare ale Israelului. Regimul (iranian) supravieţuieşte, programul de rachete continuă, iar Iranul îşi poate reconstrui programul nuclear”, a declarat Lapid pe X, calificându-l drept „un eşec total pentru Netanyahu”.