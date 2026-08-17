Israelul și Statele Unite au convenit ca un general american să supravegheze procesul de dezarmare a Hamas în Fâșia Gaza, potrivit unui oficial israelian citat de AFP. Acordul a fost discutat luni de premierul Benjamin Netanyahu și Jared Kushner, emisarul președintelui Donald Trump, în contextul negocierilor privind aplicarea planului american pentru încheierea războiului din Gaza.

Potrivit oficialului israelian, Netanyahu i-ar fi transmis lui Kushner că Israelul nu va începe retragerea trupelor din Gaza și nici reconstrucția teritoriului înainte ca Hamas să fie complet dezarmat.

„S-a convenit că nu va avea loc nicio redistribuire a forțelor și nicio reconstrucție în Fâșia Gaza până când Hamas nu va fi dezarmat în întregime”, a declarat oficialul israelian de rang înalt pentru AFP.

Acesta a precizat că prima etapă a procesului ar urma să fie predarea armelor de către Hamas, acestea urmând să fie scoase din uz sub supravegherea unui general american.

Potrivit oficialului israelian, procesul ar începe prin solicitarea adresată Hamas de a preda armele.

„S-a convenit, de asemenea, că prima etapă către demilitarizarea Fâșiei Gaza va consta în solicitarea adresată Hamasului de a preda armele, pentru ca acestea să fie scoase din funcțiune sub supravegherea unui general american”, a adăugat acesta.

Un reprezentant al „Consiliului pentru Pace” nu a confirmat însă implicarea unui general american în acest mecanism. El a declarat că fiecare armă colectată va fi scoasă complet din uz.

Israelul și-ar păstra, potrivit aceleiași surse, dreptul de a acționa în cazul în care Hamas ar recurge la violență sau ar încerca să se reînarmeze.

Jared Kushner a fost duminică însoțit de membri ai „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, printre care s-a aflat și fostul premier britanic Tony Blair.

Kushner s-a întâlnit cu membri ai conducerii Hamas și a insistat, potrivit unor surse apropiate negocierilor, asupra dezarmării organizației și asupra necesității unor măsuri care să poată fi verificate.

Emisarul american a insistat, de asemenea, asupra faptului că Hamas nu ar trebui să aibă niciun rol în viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza, potrivit acelorași surse.

Întâlnirile reprezintă un demers neobișnuit, în condițiile în care Statele Unite au refuzat timp de ani de zile contactul direct cu Hamas, organizație pe care Washingtonul o clasifică drept teroristă.

Kushner a discutat, de asemenea, cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi și cu reprezentanți ai Qatarului și Turciei, state implicate în medierea negocierilor.

Administrația Trump l-a desemnat deja pe generalul american Jasper Jeffers pentru conducerea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF), prevăzută în planul pentru Gaza aprobat de Organizația Națiunilor Unite.

Planul prezentat de „Consiliul pentru Pace” în luna iulie prevedea ca dezarmarea Hamas să aibă loc în paralel cu retragerea forțelor israeliene din Gaza. Procesul urma să fie supravegheat de Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), format din tehnocrați palestinieni și destinat administrării provizorii a teritoriului.

Netanyahu a respins însă această formulă și a cerut ceea ce a descris drept o dezarmare „adevărată” a Hamas.

Mișcarea palestiniană a acceptat la sfârșitul lunii iulie foaia de parcurs care prevedea dezarmarea și retragerea israeliană din Gaza. Teritoriul palestinian este în prezent ocupat în proporție de peste 60% de forțele israeliene, potrivit relatării AFP.

Hamas, care controlează Gaza din 2007, a anunțat în iulie că își va desființa administrația civilă și că este dispusă să transfere responsabilitățile către NCAG.

La rândul său, un responsabil al Hamas a cerut exercitarea unor presiuni asupra lui Netanyahu pentru deblocarea aplicării foii de parcurs.

Poziția premierului israelian vine după ce acesta a respins public partea finală a planului american privind ieșirea din războiul din Gaza.

Netanyahu a cerut ca Hamas să fie dezarmat înaintea unei retrageri israeliene și a susținut că organizația nu trebuie să aibă un rol în viitoarea conducere a teritoriului.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului a declanșat războiul din Gaza.

Președintele israelian Isaac Herzog, a cărui funcție este în principal ceremonială, a salutat eforturile „Consiliului pentru Pace” pentru găsirea unei soluții pentru regiune.

În paralel cu negocierile privind planul pentru Gaza, ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir, o figură a extremei drepte și aliat al lui Netanyahu, a cerut continuarea operațiunilor militare israeliene în teritoriu.

„Cred că în fiecare noapte ar trebui să aibă loc operațiuni de eliminare țintită în Gaza. Eliminați 30 sau 40 dintre ei”, a declarat Ben Gvir într-un podcast în care a participat alături de un fost ostatic din Gaza.

Ministrul a adăugat că operațiunile nu ar trebui să îi vizeze doar pe cei care reprezintă un pericol imediat, afirmând că există persoane „care nu ar trebui să fie în viață”. Declarațiile au fost larg preluate în presa arabă.

Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului în Fâșia Gaza, unde situația umanitară rămâne gravă.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, ale cărui date sunt considerate fiabile de ONU, cel puțin 1.265 de palestinieni au fost uciși în teritoriu de la începutul armistițiului. De partea israeliană, cinci soldați și un angajat contractual al Ministerului Apărării au fost uciși în aceeași perioadă.