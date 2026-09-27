Rusia readuce în discuție posibilitatea repunerii în funcțiune a gazoductului Nord Stream, la patru ani după sabotajul care a avariat infrastructura energetică. Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui rus și director general al Fondului Rus de Investiții Directe, a susținut că Rusia și Germania ar putea redeschide împreună conducta, relatează rbc.ru.

Mesajul lui Dmitriev a fost transmis după o intervenție publică a lui Tino Chrupalla, copreședinte al partidului Alternativa pentru Germania, care a cerut atât o anchetă internațională privind sabotajul asupra conductelor, cât și repararea și repunerea acestora în funcțiune.

Kirill Dmitriev a comentat pe platforma X mesajul publicat de liderul AfD și a susținut ideea revenirii la utilizarea gazoductului.

„Totul este adevărat. Împreună vom redeschide Nord Stream. AfD este vocea poporului german care luptă pentru suveranitatea energetică, prosperitatea, pacea şi cooperarea Germaniei”, a scris el într-o postare în limba engleză pe X.

Declarația vine în contextul în care Tino Chrupalla a cerut o investigație internațională asupra sabotajului care a afectat atât Nord Stream, cât și Nord Stream 2.

Liderul Alternativa pentru Germania a susținut în același timp că infrastructura ar trebui reparată, iar cele două conducte să fie redeschise.

Pe 26 septembrie 2022, trei ramuri ale conductelor Nord Stream, precum și conducta Nord Stream 2, au suferit avarii fără precedent.

Nord Stream 2 nu fusese pus niciodată în funcțiune înainte de producerea incidentului.

După sabotaj, Parchetul General al Rusiei a deschis un dosar penal privind un act de terorism internațional.

Nord Stream și Nord Stream 2 au fost realizate pentru transportul gazelor naturale din Rusia către Germania.

La patru ani după avarierea conductelor, tema redeschiderii lor reapare în spațiul public prin mesajele transmise de Tino Chrupalla și Kirill Dmitriev, care susțin repararea și reluarea funcționării infrastructurii.