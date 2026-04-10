Emisarul lui Putin s-a întâlnit cu oficiali SUA înainte de termenul limită privind sancțiunile petroliere. Posibilă reluare a negocierilor privitoare la Ucraina

Kirill Dimitriev. Sursă foto: Captură video
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a călătorit în SUA și s-a întâlnit cu oficiali din administrația președintelui american Donald Trump, potrivit unor surse citate de Reuters.

Posibilă reluare a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina

Discuțiile se concentrează, se pare, pe potențiale negocieri de pace privind Ucraina, precum și pe o cooperare economică mai largă dintre SUA și Rusia, potrivit Kiyv Independent.

Vizita lui Kirill Dmitriev în SUA are loc cu doar câteva zile înainte de termenul limită, din 11 aprilie, privind prelungirea ridicării sancțiunilor impuse de Washington asupra petrolului rusesc, o decizie care ar putea influența discuțiile.

Discuțiile SUA-Rusia, înainte de termenul limită pentru derogarea la petrol

Administrația Trump a emis anterior o derogare de 30 de zile care permite țărilor să achiziționeze transporturi de petrol rusesc aflate sub sancțiuni, blocate pe mare, cu scopul de a stabiliza piețele energetice globale perturbate de războiul cu Iranul.

Meciurile din Conference League și Liga Europa, momente de reculegere pentru Lucescu. Ce rezultate au avut sportivii români
Negocieri Israel-Liban cu privire la teroriștii Hezbollah, de luni, la Washington

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că această scutire temporară a fost menită să reducă volatilitatea prețurilor globale ale petrolului.

Petroliere, strâmtoarea Ormuz

Petroliere, strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Acțiunea a urmat unei convorbiri telefonice din 9 martie între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care a contribuit la pregătirea terenului pentru o nouă colaborare diplomatică.

Dmitriev a călătorit, de asemenea, în Statele Unite la scurt timp după apelul respectiv pentru a discuta criza energetică cu o delegație americană care i-a inclus pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner.

Petrolul și războiul din Ucraina, pe agenda discuțiilor

Atacurile americano-israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie au provocat o creștere a prețurilor globale la energie, după ce Iranul a ripostat atacând infrastructura petrolieră și gazieră din regiune și având ca țintă petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz, o arteră cheie pentru fluxurile globale de petrol și gaze.

Din cauza războiului cu Iranul, discuțiile de pace trilaterale conduse de SUA cu Rusia și Ucraina au fost întrerupte pe termen nelimitat.

Kirill Dmitriev, șeful Fondului de Investiții Directe al Rusiei, a jucat un rol cheie în comunicarea Moscovei cu Washingtonul.

De ce a fost vândut și răstignit Hristos. Lămuririle teologului Marian Maricaru
Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe

