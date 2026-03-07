SUA analizează ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul analizează posibilitatea de a ridica o parte dintre sancțiunile impuse asupra vânzărilor de petrol rusesc, într-un context în care piața energetică globală este afectată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Potrivit oficialului american, autoritățile de la Washington examinează posibilitatea de a permite comercializarea unor cantități de petrol rusesc care se află deja în tranzit, în încercarea de a stabiliza piața globală a energiei.

În declarațiile sale, secretarul Trezoreriei a explicat că decizia ar putea viza volume importante de țiței care nu pot fi comercializate în prezent din cauza sancțiunilor.

„S-ar putea să ridicăm sancțiunile asupra altor tipuri de petrol rusesc. Există sute de milioane de barili de țiței sancționat pe apă. Și, în esență, prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea o sursă de aprovizionare”, a declarat Scott Bessent pentru Fox Business.

Oficialul american a subliniat că aceste măsuri nu ar însemna o relaxare generală a sancțiunilor impuse Moscovei în urma invaziei Ucrainei.

Potrivit lui Bessent, inițiativa ar avea un caracter limitat și ar viza exclusiv petrolul care se află deja în tranzit pe piețele internaționale.

Scott Bessent a precizat că Statele Unite vor continua politica de sancțiuni împotriva Rusiei în contextul conflictului din Ucraina.

El a afirmat că eventualele ajustări privind petrolul ar avea ca scop exclusiv stabilizarea pieței energetice globale.

„Vom continua să anunțăm măsuri pentru a ușura piața în timpul acestui conflict”, a declarat secretarul Trezoreriei pentru Fox Business.

Potrivit oficialului american, administrația de la Washington analizează permanent evoluțiile din sectorul energetic global pentru a evita o criză majoră de aprovizionare.

Anunțul făcut de secretarul Trezoreriei vine într-un moment în care situația geopolitică din Orientul Mijlociu generează îngrijorări majore în sectorul energetic.

Conflictul militar în care sunt implicate Statele Unite, Israel și Iran a perturbat activitățile comerciale și transporturile maritime din regiune.

Un punct strategic pentru piața globală a petrolului este Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol.

Activitatea din această zonă a fost afectată în ultimele zile, ceea ce a determinat volatilitate pe piețele energetice.

În acest context tensionat, prețul petrolului a înregistrat o creștere semnificativă.

Vineri, cotația petrolului a depășit pragul de 90 de dolari pe baril pentru prima dată din toamna anului 2023.

Creșterea reflectă temerile investitorilor privind posibile întreruperi ale livrărilor de petrol din regiunea Golfului Persic.

Piața globală a energiei este extrem de sensibilă la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu, deoarece această regiune este una dintre principalele surse de petrol ale lumii.

În același context, ministrul Energiei din Qatar a lansat un avertisment privind impactul conflictului asupra piețelor energetice.

Oficialul a declarat că există riscul ca exportatorii de petrol și gaze din regiunea Golfului să fie nevoiți să își oprească producția în următoarele zile.

Potrivit acestuia, escaladarea conflictului ar putea avea consecințe severe asupra economiei globale.

Ministrul energiei din Qatar a avertizat că situația actuală ar putea „dărâma economiile lumii”.

El a adăugat că, în scenariul unei crize energetice majore, prețul petrolului ar putea ajunge până la 150 de dolari pe baril.