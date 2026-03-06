International

Donald Trump spune că, după Iran, atenția SUA se va îndrepta și spre Cuba: Cireașa de pe tort

Donald Trump spune că, după Iran, atenția SUA se va îndrepta și spre Cuba: Cireașa de pe tortDonald Trump, președintele SUA. Sursă foto: whitehouse.gov
Donald Trump a anunțat că guvernul din Cuba „va cădea foarte curând” și a dezvăluit că Havana este dispusă să negocieze cu Washingtonul. Pe scurt, după Iran, țara insulară situată în Caraibe va deveni următoarea țintă pentru SUA, relatează CNN.

Trump afirmă că guvernul din Cuba „va cădea foarte curând”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că guvernul cubanez va fi, curând, de domeniul trecutului. Liderul de la Casa Albă a afirmat totodată că autoritățile de la Havana sunt „foarte dornice” să ajungă la o înțelegere cu Statele Unite.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei discuții despre operațiunea militară desfășurată de SUA și Israel împotriva Iranului. În acest context, Trump a indicat că, după campania pe care a descris-o drept „de succes” împotriva Teheranului, Cuba ar putea deveni următoarea prioritate.

Cuba va cădea foarte curând, cu siguranţă, fără nicio legătură (cu Iranul), dar şi Cuba va cădea. Ei sunt foarte dornici să ajungă la un acord”, a afirmat președintele american.

Marco Rubio a fost însărcinat cu eventualele negocieri

Trump a spus că discuțiile cu Havana sunt gestionate de secretarul de stat Marco Rubio, politician american de origine cubaneză. Potrivit președintelui SUA, partea cubaneză ar fi interesată de un acord cu Washingtonul.

Cubanezii doresc să ajungă la un acord”, a insistat Trump, adăugând că Rubio se ocupă de aceste contacte diplomatice. El a sugerat că administrația sa analizează în prezent opțiunile.

Vom vedea ce iese. Suntem chiar acum foarte concentraţi pe asta (...) Avem timp destul, dar Cuba este pregătită, după 50 de ani. De 50 de ani îi urmăresc”, a spus Trump.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Trump spune că Havana este „disperată” să negocieze

Cu o zi înainte, liderul american declarase că autoritățile cubaneze sunt „disperate” să ajungă la un acord rapid cu administrația sa. Trump a afirmat atunci că este „doar o chestiune de timp” până când Washingtonul se va ocupa de situația din Cuba.

În același timp, el a sugerat că actualul conflict cu Iranul a împins temporar problema cubaneză pe plan secund în agenda administrației americane.

Trump descrie o eventuală schimbare în Cuba drept „cireașa de pe tort”

Într-un interviu acordat joi publicației Politico, Trump a vorbit despre posibilitatea unei schimbări de regim în Cuba sub influența Statelor Unite.

El a descris acest scenariu drept „cireașa de pe tort”, după operațiunea din Venezuela. În luna ianuarie, un comando american l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, considerat cel mai apropiat aliat al Havanei în regiune.

Presa americană relatează despre contacte între oficiali

În ultimele săptămâni, presa din Statele Unite a relatat despre existența unor contacte între secretarul de stat Marco Rubio și Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raul Castro.

Potrivit acestor informații, discuțiile ar fi vizat posibile reforme economice graduale în Cuba, precum și o eventuală ridicare treptată a sancțiunilor impuse de Washington.

Sancțiunile americane împotriva Cubei sunt în vigoare încă din perioada Războiului Rece.

