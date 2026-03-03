A patra zi de război în Iran vine cu atacuri masive de ambele părți. Și conflictul cu terorișii Hezbollah ia amploare. Live text

Forțele Aeriene Israeliene au finalizat un val de lovituri aeriene împotriva activelor militare ale Hezbollah în Beirut acum puțin timp, anunță IDF, potrivit Times of Israel.

Potrivit IDF, loviturile au lovit depozite de arme, centre de comandă și echipamente de "comunicații prin satelit" aparținând diviziei de informații a Hezbollah.

„Au fost atacate site-urile de comunicații folosite de organizația teroristă Hezbollah ca infrastructură teroristă, pe care organizația le-a folosit pentru a desfășura activități teroriste, colectarea de informații și, de asemenea, în scopuri de propagandă”, spune IDF, după ce mass-media libaneză a raportat că studiourile canalului de știri Al-Manar, deținut de Hezbollah, au fost vizate.

Înaintea atacurilor, IDF a emis avertismente de evacuare, "pentru a reduce daunele aduse civililor", se spune ea.

Israelul a desfășurat o operațiune terestră în Iran luni noaptea, folosind Mossad și forțe speciale, a raportat7 Israel Internațional News.

Raportul, care cita „surse”, nu a oferit detalii suplimentare. Israelul nu a comentat și nu a răspuns la raport.

Mai devreme, IDF a raportat că o aeronavă a Forțelor Aeriene Israeliene a lovit și a împiedicat o celulă de operativi din sistemul de apărare antiaeriană al regimului terorist iranian în timp ce încercau să opereze sisteme împotriva IDF.

„Forțele Aeriene Israeliene continuă să lovească lansatoare de rachete balistice iraniene și situri de foc care vizează avioanele Forțelor Aeriene Israeliene”, a subliniat IDF.

„IDF nu va permite regimului terorist iranian să vizeze avioanele Forțelor Aeriene Israeliene și va continua să lovească împotriva încercărilor de a înarma lansatoare de rachete”.

După incident, Forțele Aeriene Israeliene continuă să lovească situri de foc real, lansatoare de rachete și rachete balistice.

Pe 2 martie 2026, evoluțiile din Orientul Mijlociu au continuat să reflecte o escaladare semnificativă a conflictului regional, marcând extinderea operațiunilor militare, perturbări în traficul aerian și eforturi de repatriere a cetățenilor străini prin zboruri speciale, potrivit Reuters.

Situația a atras atenția liderilor internaționali și a condus la întâlniri de urgență ale unor organizații regionale.

În cursul zilei de 2 martie, conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat în mai multe zone. Operațiunile aeriene ale forțelor combinate americane și israeliene asupra Iranului continuă, iar ripostele includ lansări de drone și rachete asupra infrastructurii energetice din regiune.

Astfel, potrivit unei analize recente, o „unda de atacuri cu drone iraniene a vizat instalații importante în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită”, afectând inclusiv producția de gaze naturale și petrol și determinând oprirea temporară a unor facilități cheie.

Reținând consecințele directe ale conflictului, autoritățile din mai multe state au emis alerte de securitate, iar ambasadele, inclusiv cea a Statelor Unite, au transmis mesaje prin care cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să rămână în siguranță.

De asemenea, s-au înregistrat lovituri și contraatacuri în zonele de frontieră.

Potrivit surselor internaționale, loviturile între grupări precum Hezbollah și forțele israeliene s-au intensificat, în special în sudul Libanului, unde atacurile au dus la deplasarea civililor și devastarea unor zone urbane.

Luptele au vizat și zone din apropierea capitalei Beirut, iar ONU și organizații umanitare monitorizează situația populației afectate.

Un alt efect imediat al conflictului a fost închiderea spațiului aerian în mai multe țări din Orientul Mijlociu, ceea ce a condus la anularea a mii de zboruri internaționale și perturbări majore în traficul global.

Aeroporturile din Europa și-au anulat zborurile către regiune, iar companiie aeriene și de croazieră si-au suspendat sau reprogramat serviciile planificate, generând haos în transportul civil și costuri suplimentare pentru pasageri.

Pe fondul acestor perturbări, chiar și autoritățile din țări terțe au început operațiuni de evacuare sau au emis recomandări puternice de plecare pentru cetățenii lor.

De exemplu, Departamentul de Stat al Statelor Unite a îndemnat cetățenii americani să părăsească imediat regiunea, inclusiv Egipt, Israel și Arabia Saudită, din cauza riscurilor crescute pentru siguranța personală.

În România, autoritățile au continuat eforturile de repatriere a cetățenilor români aflați în zona de conflict. Pe 2 martie, au fost reprogramate zborurile speciale ale companiei TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români, majoritatea din zonele afectate de criza regională.

Aceste curse sunt menite să aducă în siguranță persoanele blocate din cauza închiderii spațiului aerian și a situației de securitate.

Această mobilizare a autorităților române vine în contextul unor situații dificile la fața locului, inclusiv anularea zborurilor comerciale și blocaje ale traficului aerian internațional. Guvernul de la București și misiunile diplomatice au transmis mesaje de sprijin și informare pentru cetățeni, accentuând necesitatea respectării recomandărilor oficiale de securitate.

Pe plan european, statele membre ale Uniunii Europene au convocat reuniuni de urgență pentru a evalua situația de securitate din Orientul Mijlociu și pentru a coordona răspunsurile politice și umanitare.

Cipru, de exemplu, a activat centrul său de criză pentru a monitoriza evoluțiile și pentru a sprijini cetățenii afectați.

Aceste reuniuni reflectă preocuparea tot mai intensă privind impactul conflictului – nu doar asupra siguranței populației din Orientul Mijlociu, ci și asupra stabilității geopolitice și economice la nivel global.