Donald Trump anunță că Iranul a dorit reluarea negocierilor: Le-am spus că este prea târziu

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Iranul ar fi încercat să reia dialogul cu Statele Unite, însă administrația de la Washington ar fi respins această posibilitate, pe fondul continuării operațiunii militare desfășurate de SUA și Israel împotriva Teheranului, transmite Reuters.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, liderul de la Casa Albă a susținut că structurile de apărare și conducerea iraniană au fost grav afectate de atacuri și că, în acest context, partea iraniană ar fi dorit să deschidă discuții.

"Apărarea lor antiaeriană, Forţele Aeriene, Marina şi leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu", a scris Trump, comentând un articol de opinie.

Declarațiile vin după trei zile de lovituri aeriene puternice asupra Iranului. În paralel, Teheranul continuă să lanseze rachete și drone către Israel și către state arabe care găzduiesc baze militare americane. Aceste acțiuni de represalii determină SUA și aliații săi să utilizeze volume considerabile de rachete antiaeriene pentru interceptare, fără a reuși însă să neutralizeze toate atacurile.

În același mesaj, Donald Trump a afirmat că armata americană dispune de suficiente resurse pentru a susține conflicte de lungă durată, precizând că stocurile de arme și muniții permit desfășurarea unor războaie „nesfârşite”.

În ciuda bombardamentelor și a uciderii ayatollahului Ali Khamenei, autoritățile iraniene nu par să dea semne de slăbire, iar perspectiva instalării unui regim favorabil Washingtonului, considerat obiectivul major al SUA dincolo de neutralizarea programelor nuclear și balistic, rămâne incertă.

În lipsa unei intervenții terestre, există semne de întrebare cu privire la eficiența exclusivă a atacurilor aeriene în producerea unei schimbări de putere la Teheran. Luni, Donald Trump a declarat că „marele val” al ofensivei împotriva Iranului este abia la început și a avertizat că nu va ezita să trimită trupe americane în Iran „dacă va fi necesar”.