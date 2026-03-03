Un nou val de atacuri asupra Teheranului, anunțat de armata israeliană

Contină să apară locuri noi de escaladare a tensiunilor dintre Israel și Iran, pe fondul conflictului militar în Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat de presă al armatei israeliene, difuzat marți dimineață, forțele sale au lansat un „nou val de atacuri asupra capitalei Teheran”, după ce, cu puțin timp înainte, autoritățile militare au emis un avertisment de evacuare pentru locuitorii capitalei iraniene, potrivit agenției Reuters.

Acest recent anunț survine după operațiuni militare extinse care au implicat, în ultimele zile, raiduri și lovituri aeriene asupra unor ținte iraniene.

Situația rămâne dinamică, cu schimburi de foc și avertizări emise atât în interiorul Iranului, cât și în regiunea mai largă a Orientului Mijlociu.

Conform relatărilor, armata israeliană a emis un avertisment de evacuare pentru locuitorii din Teheran, în special pentru cei care locuiesc în apropierea sediului broadcaster-ului de stat IRIB, centrul național de radio-televiziune iranian.

Această avertizare a fost emisă înainte de lansarea atacurilor aeriene, semnalând o escaladare semnificativă și o preocupare pentru potențialul impact asupra populației civile.

Detaliile privind numărul persoanelor afectate sau dacă acestea au răspuns la avertisment nu au fost confirmate oficial de sursele iraniene.

În mod independent, relatările din presă sugerează că în unele zone ale Iranului populația a experimentat deja cozi lungi și încercări de evacuare, pe fondul fricii generate de loviturile lansate de forțele israeliene și americane.

Media internațională, citând surse oficiale și martori oculari, a raportat că două explozii au fost auzite în zona Teheranului, aproape de sediul IRIB, chiar în momentul în care armata israeliană spunea că a început atacurile.

Nu există încă o confirmare clară din partea autorităților iraniene privind amploarea sau pagubele materiale provocate de aceste explozii.

În ultimele zile, tensiunile între cele două state s-au intensificat în urma unui val de atacuri aeriene coordonate de Israel și Statele Unite asupra Iranului, descrise de unele surse drept „lovituri preventive”, ca răspuns la preocupările privind programele militare ale Teheranului.

Conflictul s-a extins dincolo de frontierele Iranului și Israelului. În unele zone din Orientul Mijlociu s-au înregistrat schimburi de foc cu grupări militante, interceptări de drone și manifestații ale tensiunilor geopolitice.

Totodată, guvernele din regiune au emis avertismente privind siguranța cetățenilor și au început evacuări în diverse locuri apropiate de liniile de conflict.

De exemplu, sursele de presă internaționale menționează că Israel a emis avertismente similare și pentru locuitorii din regiuni din Liban, în special în apropierea zonelor controlate de Hezbollah, ceea ce indică o escaladare regională a tensiunilor.

Conflictul continuă să evolueze rapid și este urmărit îndeaproape de comunitatea internațională, pe măsură ce noi informații și detalii despre operațiuni militare și impactul asupra populațiilor civile devin disponibile.