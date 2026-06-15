Noi lovituri israeliene efectuate duminică au lăsat în urmă cel puțin șase morți, conform rapoartelor transmise de serviciile de urgență și surse medicale din teritoriul palestinian, controlate de organizația teroristă Hamas, notează agenția AFP.

Situația tensionată persistă în ciuda armistițiului încheiat în octombrie 2025. De la acel moment, Hamas și Israelul se acuză reciproc în mod constant de încălcarea înțelegerii, iar viața de zi cu zi a localnicilor este marcată de incidente armate zilnice.

Cele mai recente atacuri au vizat zone intens populate. Un raid aerian israelian asupra taberei de refugiați Jabalia, situată în nordul teritoriului, a ucis patru persoane și a rănit mai multe altele, a raportat Apărarea Civilă, organizație de prim ajutor care operează sub autoritatea mișcării islamiste Hamas.

Efectele atacului au fost resimțite imediat de unitățile medicale din zonă. Spitalul Al-Shifa din orașul Gaza a indicat că a primit patru cadavre în urma acestei lovituri și că a preluat cinci răniți.

De cealaltă parte, forțele armate își justifică acțiunile prin prezența țintelor militare în zonele civile. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a afirmat pentru AFP că atacul de la Jabalia a vizat terorişti Hamas.

Violențele nu s-au limitat doar la nordul enclavei. Alte două persoane au fost ucise de focuri de armă israeliene în timpul unor incidente separate în regiunea Khan Younis, din sudul teritoriului, potrivit informațiilor oferite de aceeași Apărare Civilă.

Contextul umanitar rămâne unul critic pentru populația locală. Supusă în continuare unor limitări israeliene stricte privind ajutorul umanitar, Fâșia Gaza este devastată de peste doi ani de război, conflict declanșat inițial de atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023 în Israel.

Deși pe hârtie există un acord de încetare a focului, realitatea din teren arată complet diferit. Cel puțin 986 de palestinieni au fost uciși de la anunțarea încetării focului, potrivit datelor centralizate de Ministerul Sănătății din teritoriul aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui statistici sunt considerate de încredere de către ONU.

Nici tabăra opusă nu a scăpat fără pierderi în această perioadă de acm acalmie teoretică. Armata israeliană a raportat cinci morți în rândurile sale în aceeași perioadă.

Verificarea exactă a realității din teren rămâne însă o provocare majoră pentru comunitatea internațională. Restricțiile impuse presei și accesul limitat în Gaza împiedică AFP să verifice în mod independent numărul victimelor sau să relateze liber despre lupte.