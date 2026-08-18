Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a transmis marți un mesaj susținătorilor săi, în contextul disputei privind legea ANI și al deciziei Curții Constituționale. Fritz le-a mulțumit pentru mesajele de susținere și a susținut că situația în care se află nu îl privește doar pe el, ci reprezintă, în opinia sa, o problemă mai largă legată de statul de drept și de încrederea oamenilor în instituțiile din România.

Liderul USR a mai spus că a primit „mii şi mii de mesaje de susţinere” și că solidaritatea celor care i-au scris a contat pentru el.

„Am un mesaj foarte personal pentru tine. În primul rând vă mulțumesc pentru mii și mii de mesaje de susținere pe care mi le-ați trimis. Sunt și eu doar un om, așa că zic sincer că a contat și contează solidaritatea voastră și empatia voastră”, a transmis Dominic Fritz, într-un mesaj pe Facebook.

El a susținut însă că reacțiile de susținere nu ar trebui să se concentreze exclusiv asupra situației sale: „E important să înțelegem că revolta voastră nu e despre mine, ci despre ceva mult mai mare. E despre demnitatea timișorenilor, despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, ce ne afectează viața tuturor în România”.

Dominic Fritz a afirmat că printre mesajele care l-au emoționat cel mai mult s-au numărat cele ale unor persoane care i-au spus că situația actuală le-a provocat întrebări cu privire la viitorul lor în România și dacă ar trebui să plece din țară.

El a legat această reacție de momentul în care a decis să se implice în politica românească, după protestele din 2017 împotriva Ordonanței 13: „Am multe de spus și o să mai spun multe în aceste zile, dar la asta chiar țin să vă răspund, pentru că motivul de ce am început să mă implic în politica românească, după protestele din 2017 împotriva Ordonanței 13, dată de Grindeanu, fix asta a fost: că nu am suportat să văd cât de multă lume crede că lupta e pierdută, că nu mai are niciun rost și că singura variantă este să plecăm de aici”.

El a precizat că s-a mutat în România în 2019 și că ulterior a candidat pentru funcția de primar al Timișoarei cu intenția de a demonstra că poate fi construit „ceva” în România.

„M-am mutat atunci în România în 2019 și am candidat la Primăria Timișoara ca să arăt că se poate construi ceva în țara asta. Și nu regret și chiar cred că am demonstrat la Timișoara și cu colegii mei din toată țara că am avut dreptate, că se poate”, a spus președintele USR.

Fritz a afirmat că, în acest timp, a găsit „o comunitate mare de oameni” care împărtășesc aceeași viziune și a susținut că această comunitate reprezintă o formă de putere politică: „Și asta este o putere extraordinară pe care o avem împreună și cu asta îi speriem de moarte pe mafioții sistemului”.

În mesajul adresat susținătorilor, liderul USR a folosit și termeni duri pentru a descrie ceea ce consideră a fi miza situației în care se află. „Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu”, a spus Fritz.

El a susținut că scopul celor pe care îi acuză de această situație ar fi să îi facă pe oameni să creadă că sunt singuri, că nu mai au putere și că implicarea civică nu mai are rost: „Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are niciun rost”.

Fritz a spus că nu intenționează să renunțe la poziția sa și că nu se consideră intimidat de situația actuală.

„Eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în fața acestor borfași, care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi”, a transmis el.

Dominic Fritz a adăugat că refuză să fie „umilit sau redus la tăcere” și le-a cerut susținătorilor săi să adopte aceeași atitudine.

Primarul Timișoarei a afirmat că nu intenționează să părăsească România sau Timișoara și că va continua să își exercite rolul politic: „Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat”.

El le-a cerut susținătorilor care îi împărtășesc poziția să își exprime public punctul de vedere și să participe la acțiuni de susținere. „Dacă susții statul de drept și libertatea în România, dacă ești alături de mine, fă-ți vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbește cu prietenii și familia, vino la un protest, orice, să ne susținem reciproc, pentru că nu suntem singuri”, a spus liderul USR.

Dominic Fritz și-a încheiat mesajul adresat susținătorilor afirmând că situația actuală reprezintă, în opinia sa, începutul unei noi etape politice. „Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că ești cu mine în această luptă!”, a încheiat președintele USR.