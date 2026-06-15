Autoritățile americane au reușit să rezolve un caz care a rămas fără răspuns timp de peste două decenii, după ce mai multe rămășițe umane descoperite într-un parc național din Washington au fost identificate cu ajutorul tehnologiilor moderne de analiză ADN. Oficialii de la National Park Service (NPS) au anunțat că rămășițele găsite în Olympic National Park îi aparțin lui Joseph Louis Serrao Jr., un bărbat originar din Hawaii, despre care familia nu mai avea informații din anul 1998, potrivit Foxnews.

Descoperirea a fost făcută în urmă cu 26 de ani, într-o zonă izolată a parcului național. La acea vreme, rămășițele au fost găsite într-un sac de dormit, însă anchetatorii nu au reușit să stabilească identitatea persoanei în cauză.

Examinarea medico-legală a indicat că rămășițele aparțineau, cel mai probabil, unui bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani. Probele colectate de la fața locului au fost analizate de laboratorul criminalistic al Poliției Statului Washington, însă anchetatorii nu au reușit să obțină amprente utilizabile pentru identificare.

În ciuda investigațiilor desfășurate de-a lungul anilor, cazul a rămas nerezolvat.

Punctul de cotitură a venit după ce anchetatorii au apelat la metode avansate de testare ADN pentru a identifica posibili membri ai familiei victimei. Cercetările au condus în cele

din urmă la rudele lui Joseph Louis Serrao Jr., care au confirmat că nu mai avuseseră niciun contact cu acesta din 1998.

Ulterior, specialiștii au comparat probele ADN prelevate de la membrii familiei cu cele obținute din rămășițele descoperite, confirmând identitatea bărbatului.

Potrivit anchetatorilor, Serrao era originar din Hawaii, însă locuia în statul Washington înainte de dispariția sa.

„Acest caz a rămas nerezolvat timp de aproape 30 de ani, însă anchetatorii nu au pierdut niciodată din vedere obiectivul de a identifica această persoană și de a găsi răspunsuri pentru familia sa”, a declarat Debra Flowers, adjunct al șefului Serviciului de Investigații de la National Park Service.

Oficialul a explicat că identificarea a fost posibilă datorită perseverenței investigatorilor și colaborării dintre instituțiile implicate.

„Sunt mândră de perseverența și colaborarea care au făcut posibilă această identificare și sper că aceasta va aduce un oarecare sentiment de încheiere pentru cei care și-au petrecut atâția ani întrebându-se ce s-a întâmplat cu Joseph”, a adăugat Debra Flowers.