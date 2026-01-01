Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani

Cercetătorii au realizat un studiu ADN pe o femeie în vârstă de 117 ani, iar rezultatele au fost neașteptate. Analiza genetică a dezvăluit informații care ar putea schimba modul în care înțelegem procesul de îmbătrânire și factorii care contribuie la o viață extrem de lungă, informează sciencealert.com.

Trecerea timpului rămâne inevitabilă, dar supercentenarii care ajung la vârsta de 110 ani sau mai mult par să posede un secret aparte: abilitatea de a amâna efectele îmbătrânirii. Un studiu detaliat asupra sănătății Mariei Branyas, care a trăit până la 117 ani, sugerează că secretul longevității sale ar putea fi legat de un genom remarcabil de „tânăr”.

Analizele au arătat că ea deținea variante genetice rare asociate cu longevitatea, o funcție imunitară robustă și sănătatea inimii și creierului. Oamenii de știință din Spania au declarat că aceste descoperiri oferă „noi perspective asupra biologiei îmbătrânirii umane, identificând biomarkeri ai unei vieți sănătoase și posibile strategii pentru creșterea speranței de viață”.

Rezultatele studiului se bazează pe probe de sânge, salivă, urină și scaun prelevate de la Branyas înainte de decesul său în 2024, când era cea mai vârstnică persoană în viață la nivel mondial. Cercetătorii de la Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras din Barcelona au observat că celulele sale „se comportau” ca și cum ar fi fost mult mai tinere decât vârsta ei reală.

Maria Branyas a depășit speranța medie de viață a femeilor din Catalonia cu peste 30 de ani, prezentând o sănătate cardiovasculară excelentă și niveluri scăzute de inflamație. Sistemul ei imunitar și microbiomul intestinal corespundeau markerilor tipici ai unor persoane mult mai tinere. În plus, nivelul colesterolului „rău” și al trigliceridelor era foarte de scăzut, în timp ce colesterolul „bun” era foarte ridicat, factori care contribuie la menținerea sănătății optime.

„Viața extrem de lungă a supercentenarilor reprezintă un paradox: în ciuda vârstei, aceștia își păstrează sănătatea la un nivel remarcabil”, explică cercetătorii, printre care epigeneticienii Eloy Santos-Pujol și Aleix Noguera-Castells.

Maria Branyas a avut un stil de viață activ, mental, social și fizic, dar și genetică favorabilă. Deși dieta mediteraneană, bogată în iaurt, ar fi putut juca un rol, longevitatea ei excepțională este rezultatul unei combinații complexe de factori genetici și de mediu.

Cercetările bazate pe o singură persoană au însă limitări evidente: ceea ce funcționează într-un caz excepțional nu poate fi aplicat automat altor persoane. Santos-Pujol, Noguera-Castells și colegii lor din Spania subliniază necesitatea studiilor pe un număr mai mare de oameni pentru a generaliza concluziile.

Studiile comparative mai ample între persoane cu longevitate extremă și cele cu viață medie au identificat totuși biomarkeri care par să protejeze împotriva bolilor, evidențiind trăsături genetice și metabolice unice. Deși centenarii reprezintă grupul demografic cu cea mai rapidă creștere din lume, doar unul din zece ajunge să depășească următorul deceniu după 100 de ani.

Maria Branyas a oferit cercetătorilor o oportunitate rară: să studieze mecanismele care permit o durată de viață umană extremă. „Aceste descoperiri oferă o perspectivă nouă asupra biologiei îmbătrânirii, sugerând biomarkeri pentru o îmbătrânire sănătoasă și posibile strategii de prelungire a speranței de viață”, concluzionează echipa. Studiul a fost publicat în Cell Reports Medicine.