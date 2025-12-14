Un cercetător a mâncat 1.000 de conserve de sardine într-o lună. Concluziile experimentului

Un cercetător a mâncat timp de o lună nu mai puțin de 1.000 de conserve de sardine. Experiența lui Nick Norwitz, doctor în medicină, a avut ca scop principal investigarea efectelor nutriționale și biologice ale unui regim alimentar bazat aproape exclusiv pe acest tip de pește bogat în omega-3, proteine și minerale.

Nick Norwitz, MD, Ph.D., cercetător în sănătate metabolică și cadru didactic cu studii la Harvard și Oxford, a decis să testeze o abordare extremă în alimentație: o dietă bazată exclusiv pe sardine. Scopul său a fost să verifice dacă un astfel de regim poate imita efectele postului intermitent, promovând pierderea de grăsime și longevitatea, fără a afecta masa musculară, potrivit celor relatate de Fox News.

„Sardinele, cu tot cu piele și oase, sunt practic o bară proteică naturală cu un conținut de multivitamine într-un singur aliment”, a explicat Norwitz într-un videoclip postat pe YouTube, după ce a urmat dieta timp de 30 de zile.

Pe parcursul lunii octombrie, bărbatul de 30 de ani a consumat aproximativ trei conserve de sardine pe zi, fiecare oferind între trei și cinci porții de pește.

În paralel, a monitorizat evoluția greutății corporale, nivelul de corpi cetonici, concentrația de omega-3 și performanța la antrenamente. „Am vrut să văd dacă pot oferi beneficiile postului fără probleme”, a spus el în videoclip.

Treptat, a introdus în dietă ulei de măsline și MCT, o grăsime cu ardere rapidă, derivată din ulei de cocos sau de palmier, folosită frecvent pentru a stimula metabolismul. Scopul era clar: contracararea senzației inițiale de oboseală resimțită la începutul regimului.

Pentru a menține hidratarea și a înlocui sodiul pierdut în timpul cetozei, procesul prin care organismul arde grăsimi în loc de carbohidrați, Norwitz a adăugat și sare, esențială pentru echilibrul electroliților.

„Adăugarea acelei grăsimi a făcut o diferență enormă”, a mărturisit el după patru zile de la includerea uleiului de măsline în alimentație. „Mă simt plin de energie, zi și noapte”.

Pe durata dietei, Norwitz a remarcat o senzație de „ușurință” și „putere” neobișnuită. Rezistența lui fizică părea nelimitată: a depășit fără dificultate antrenamentele la sală și a urcat zilnic cele 37 de etaje până la apartamentul său.

Până în ultima săptămână a experimentului, pierduse trei kilograme și raportase niveluri de omega-3 pe care le-a descris ca fiind „asemănătoare cu cele ale delfinilor”. Analizele de sânge au confirmat acest lucru, indicând valori atât de ridicate. „Sângele meu arăta mai mult cu cel al unui delfin”, glumea el.

În ansamblu, Norwitz a concluzionat că dieta bazată pe sardine i-a furnizat proteine de înaltă calitate, acizi grași omega-3 și nutrienți precum creatina și CoQ10, care i-au crescut energia, au favorizat arderea grăsimilor și au menținut masa musculară. Mai mult, regimul a stimulat cetoza și hormonul FGF-21, contribuind la accelerarea metabolismului, pierderea în greutate și o concentrare mai bună.

Principalul dezavantaj, a spus Norwitz, a fost că a început să miroase „a pește”, în ciuda faptului că făcea duș, se spăla pe dinți și pulveriza cu apă de colonie. La doar câteva zile după aceea, prietena lui i-a spus: „Miroși a pește”.

În ciuda regimului său strict, Norwitz a continuat să respecte dieta, făcând doar excepții ocazionale, schimbând cina cu variante fără sardine. Majoritatea meselor sale rămâneau însă bogate în fructe de mare și sărace în carbohidrați, menținând astfel un metabolism stabil.

Cercetătorul a precizat că postul bazat pe sardine „ar putea merita încercat” de cei curioși să afle efectele postului sau despre resetarea metabolismului, dar a avertizat că nu este potrivit pentru toată lumea, în special pentru persoanele foarte slabe sau sensibile la restricția carbohidraților. El a mai subliniat că impactul unor niveluri extrem de ridicate de omega-3 nu a fost studiat pe scară largă la oameni.

„Dacă ar fi să aleg un singur aliment, acela ar fi sardina”, a declarat Norwitz pentru Fox News Digital. „Consumate întregi, sardinele oferă o nutriție aproape completă: proteine ușor absorbabile, omega-3 de calitate și o gamă largă de micronutrienți. În plus, conțin foarte puțin mercur, ar fi nevoie de 77 de porții de sardine pentru a ajunge la nivelul de mercur dintr-o singură porție de pește spadă”.

„Singurul motiv pentru care nu le mănânc zilnic este că aș rămâne fără iubită”, spune Norwitz. De asemenea, el a avertizat că înainte de a începe orice experiment alimentar este importantă consultarea unui medic sau a unui nutriționist.