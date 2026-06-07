Sâmbătă au izbucnit noi proteste în Iran, conduse de studenți, în mai multe orașe, potrivit videoclipurilor și reportajelor de la The Foreign Desk.

Manifestanții au scandat împotriva dificultăților economice, a corupției guvernamentale și a represiunii politice, într-o nouă provocare la adresa regimului islamist de la Teheran.

Un videoclipul distribuit online a arătat mulțimi adunate în Teheran și în alte centre urbane, în timp ce studenții păreau să iasă din campusurile universitare pe străzile din jur.

„Cea mai mare problemă a regimului nu va veni pe un câmp de luptă din străinătate, ci pe propriile străzi de acasă”, a declarat Lisa Daftari, expertă în Iran și redactor-șef al Foreign Desk.

„Un segment imens al populației iraniene este profund dezamăgit - își dorește libertăți fundamentale și semnalează că nu numai că își vor risca viața pentru asta, așa cum au făcut-o în ianuarie, dar nu dau înapoi”, a spus Daftari.

Daftari a spus că anii de represiune, însoțiți de inflație în creștere, colaps economic și oportunități în scădere, au „erodat bariera fricii, în special în rândul tinerilor”.

„Aceste proteste subliniază o realitate fundamentală: conducerea Iranului se confruntă cu o criză de legitimitate care nu poate fi rezolvată doar prin represiune”, a adăugat Lisa Daftari.

NEW: Tehran today. Students back in the streets, defying a regime that still believes fear will keep this generation quiet. pic.twitter.com/EpJAMfrSwI — The Foreign Desk (@ForeignDeskNews) June 6, 2026

Reamintim că, înainte de începerea Operațiunilor „Epic Fury” a SUA și „Roaring Lion” a Israelului contra regimului de la Teheran, Iranul a fost zguduit de ample proteste, determinate mai ales de situația economică gravă.

Populația din Iran a ieșit in stradă, începând cu 28 decembrie 2025, iar mișcările de protest s‑au extins rapid în întreaga țară, pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică dificilă, prăbușirea monedei naționale și scumpirea alimentelor și a bunurilor de bază.

Inițial axate pe aspecte economice, protestele au evoluat spre manifestații mai largi, cu cereri ce includ reforme politice și schimbări la nivelul conducerii țării.

Regimul iranian a ucis cel puțin 16.500 de persoane și a rănit peste 330.000 de altele, potrivit unui raport șocant realizat de medici iranieni și citat de Sunday Times.