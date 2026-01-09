Proteste imense în Iran, contra regimului ayatollahului Ali Khamenei. Clădire în flăcări la Teheran. Live text

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a exclus, la emisiunea The Hugh Hewitt Show, o întâlnire cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, sugerând că Washingtonul nu este pregătit să susțină un succesor al guvernului iranian, în cazul prăbușirii acestuia.

Joi, Trump l-a numit pe Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, răsturnat de revoluția islamică din 1979, o „persoană drăguță”. Dar, a adăugat Trump, în calitate de președinte, nu ar fi potrivit să se întâlnească cu el.

„Cred că ar trebui să-i lăsăm pe toți să iasă în stradă și să vedem ce rezultă din asta”, a declarat Trump pentru podcastul The Hugh Hewitt Show.

„Nu sunt sigur neapărat că ar fi un lucru potrivit de făcut”, a mai spus el despre o eventuală întâlnire cu Reza Pahlavi.

„Tot ce pot spune este că ar trebui, ar trebui să simțiți cu tărie libertatea. Nu există nimic ca libertatea. Sunteți oameni curajoși. E păcat ce s-a întâmplat cu țara voastră. Țara voastră a fost o țară grozavă”, le-a spus Trump iranienilor.

„Îmi amintesc că acum ani de zile, când eram un tânăr dezvoltator imobiliar, niște prieteni de-ai mei au mers în Iran și le-a mers grozav. Au construit clădiri în Iran. Încă sunt în picioare, apropo, dar încă sunt în picioare. Văd poze cu ei, cu clădiri de apartamente, și le-a mers foarte bine în Iran. Iran, și au murit. Au fost dezvoltatori de mare succes.

Au fost oameni grozavi, mai ales dezvoltatori din New York, dar s-au dus în Iran și au construit niște locuri de muncă destul de bune în Iran. Și îmi amintesc că spuneau că oamenii erau grozavi, că întregul loc era grozav. Era o piață extraordinară, iar acum te uiți la asta. Uite ce s-a întâmplat”, a adăugat președintele SUA.

Imaginile verificate de BBC Persian arată clădiri în flăcări în capitala Iranului, Teheran, în timp ce protestele contra dictaturii islamice a ayatollahului Ali Khamenei se răspândesc în toată țara.

O înregistrare video din a 12-a zi consecutivă de tulburări naționale arată moschei din cartierele Gholhak și Sa'adat Abad din Teheran în flăcări.

Frustrarea cauzată de prăbușirea monedei iraniene a declanșat demonstrații în peste 100 de orașe și comune din toate cele 31 de provincii ale Iranului, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

Mulțimi uriașe de protestatari au mărșăluit prin capitala Iranului și prin alte orașe, potrivit înregistrărilor video confirmate de BBC, în ceea ce se spune că este cea mai mare demonstrație de forță a oponenților dictaturii islamiste de la Teheran din ultimii ani.

Demonstrațiile pașnice de joi seară, din Teheran și din al doilea oraș al țării, Mashhad, care nu au fost dispersate de forțele de securitate, pot fi văzute în imagini verificate de BBC Persian. Ulterior, un grup de monitorizare a raportat oprirea la nivel național a internetului.

Protestatarii pot fi auziți în înregistrări cerând răsturnarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și întoarcerea lui Reza Pahlavi, fiul exilat al regretatului fost șah, care își îndemnase susținătorii să iasă în stradă.

A fost a 12-a zi consecutivă de tulburări, declanșate de furia cauzată de prăbușirea monedei iraniene și care s-au răspândit în peste 100 de orașe și comune din toate cele 31 de provincii ale Iranului, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

Agenția de știri pentru activiștii drepturilor omului (HRANA), cu sediul în SUA, a declarat că cel puțin 34 de protestatari - cinci dintre ei copii - și opt membri ai personalului de securitate au fost uciși și că alți 2.270 de protestatari au fost arestați.

Observatorul Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, a declarat că cel puțin 45 de protestatari, inclusiv opt copii, au fost uciși de forțele de securitate. BBC Persian a confirmat moartea și identitățile a 22 de persoane, în timp ce autoritățile iraniene au raportat moartea a șase membri ai personalului de securitate.

Joi seara, videoclipuri postate pe rețelele de socializare și verificate de BBC Persian au arătat o mulțime mare de protestatari deplasându-se de-a lungul unui drum principal din Mashhad, în nord-estul țării.

Se aud scandări precum „Trăiască șahul” și „Aceasta este bătălia finală! Pahlavi se va întoarce”. La un moment dat, mai mulți bărbați sunt văzuți urcând pe un pasaj și îndepărtând ceea ce par a fi camere de supraveghere atașate la acesta.

Un alt videoclip postat online a arătat o mulțime mare de protestatari mergând de-a lungul unui drum principal din estul Teheranului.

Într-o înregistrare video trimisă BBC Persian din nordul capitalei, se aude o altă mulțime mare scandând „Aceasta este bătălia finală! Pahlavi se va întoarce”. În altă parte în nord, protestatarii au fost filmați strigând „Dezonorat” și „Nu vă fie frică, suntem cu toții împreună” în urma unui conflict cu forțele de securitate.

Alte videoclipuri au arătat protestatari scandând „Moarte dictatorului” - o referință la Khamenei - în orașul central Isfahan; „Trăiască șahul” în orașul nordic Babol și „Nu vă fie frică, suntem cu toții împreună” în orașul nord-vestic Tabriz.

În orașul Dezful, din vestul țării, imagini trimise către BBC Persian au arătat o mulțime mare de protestatari, precum și personal de securitate care păreau să deschidă focul dintr-o piață centrală.

Protestele de seară au avut loc la scurt timp după ce Reza Pahlavi, al cărui tată a fost înlăturat de la putere de revoluția islamică din 1979 și care locuiește la Washington DC, i-a îndemnat pe iranieni să „iasă în stradă și, ca un front unit, să-și strige revendicările”.

Într-o postare pe X, Pahlavi a spus că „milioane de iranieni și-au cerut libertatea în această seară”, descriindu-i pe protestatari drept „compatrioții săi curajoși”. El i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru că a tras „regimul la răspundere” și i-a îndemnat pe liderii europeni să facă același lucru.

Pahlavi a cerut, de asemenea, ca protestele să continue de vineri seară, începând cu ora 20:00, ora locală. Mass-media de stat iraniană a minimalizat amploarea tulburărilor de joi. În unele cazuri, au negat că protestele au avut loc în totalitate, postând videoclipuri cu străzi goale.

Între timp, NetBlocks, organismul de supraveghere a internetului, a declarat că datele sale arată că Iranul se află „în mijlocul unei pene de curent la nivel național pe internet”.

„Incidentul vine în urma unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai intense care vizează protestele din întreaga țară și împiedică dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”, a avertizat acesta, referindu-se la pierderile anterioare de conectivitate din mai multe orașe.