Fiul ultimului șah al Iranului, apel direct la protestari. Îndemn la acțiune și organizare

Reza Pahlavi / sursa foto: captură video
Prințul iranian Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a lansat marți seara primul său apel direct pentru proteste, printr-un mesaj video în limba persană distribuit pe mai multe platforme de social media.

„Dragi concetățeni. În ultima săptămână, am urmărit îndeaproape demonstrațiile voastre, în special cele care au loc în bazarurile din Teheran. În ciuda represiunii violente în curs a regimului, rezistați și este o sursă de inspirație.

Ați observat cu siguranță că mulțimile mai mari au determinat în repetate rânduri forțele regimului să fugă și au crescut chiar numărul celor care au trecut de partea poporului”, a declarat prințul.

„Prin urmare, este esențial să menținem aceste demonstrații disciplinate și cât mai numeroase. Astăzi, fac primul meu apel la acțiune. Joi și vineri, 8 și 9 ianuarie, începând exact de la ora 20:00, oriunde vă aflați, fie pe străzi, fie din propriile locuințe, vă chem să începeți să scandăm la această oră. În funcție de răspunsul vostru, voi anunța următoarele apeluri la acțiune.”

Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților
Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților

Mesaj către forțele de securitate

Într-un mesaj separat, postat miercuri dimineață, Pahlavi s-a adresat direct aparatului de securitate și forțelor armate ale Iranului:

„Acesta este un mesaj direct adresat forțelor armate și de securitate din Iran; voi, cei care purtați uniformă militară pentru a apăra națiunea iraniană și care vă aflați acum în fața unei alegeri istorice. Într-un moment în care poporul mai curajos și unit al Iranului scrie istorie, întrebarea mea este aceasta: de partea cărui istorie veți sta? Alături de criminali sau alături de popor?”

Prințul a adăugat: „Problema nu mai este dacă Republica Islamică, acest regim corupt și represiv, va cădea sau nu; singura problemă este momentul prăbușirii sale, și acel moment este mai aproape ca niciodată. În aceste momente decisive, mă aștept să reveniți în brațele națiunii și să folosiți armele nu pentru a trage în oameni, ci pentru a-i proteja. Astfel, nu veți îndeplini doar datoria națională, ci veți proteja și viitorul vostru și al familiilor voastre.”

Platforma Națională de Cooperare și aderarea membrilor regimului

Pahlavi a mai menționat că, în cele șase luni de la înființarea Platformei Naționale de Cooperare, mii de persoane din interiorul regimului s-au alăturat opoziției.

Platforma oferă un canal securizat și privat pentru cei din structura regimului care doresc să își exprime sprijinul pentru opoziție.

Partidele kurde susțin protestele și chemă la grevă generală

Separat, mai multe partide de opoziție kurde din Iran au emis un comunicat comun prin care fac apel la o grevă generală joi, 8 ianuarie, în sprijinul protestelor.

Cele șapte partide semnatare, inclusiv Partidul Democrat al Kurdistanului din Iran, Komala și Partidul pentru Viață Liberă din Kurdistan (PJAK), au cerut intensificarea demonstrațiilor în provinciile cu majoritate kurdă: Kermanshah, Ilam și Lorestan.

Orașul Abdanan, cu populație majoritar kurdă, a fost martorul unor adunări masive pe străzi, cu informații neconfirmate privind sprijinul poliției pentru protestatari.

Răspândirea protestelor și victimele

Conform organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 36 de persoane și-au pierdut viața în primele zece zile de proteste.

Demonstrațiile s-au extins în prezent în 92 de orașe din întreaga țară, indicând o mobilizare națională fără precedent în ultimele luni.

