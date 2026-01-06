Dictatura islamică din Iran a ajuns la „Nicule, mai dă-le o sută de lei!” Câte 7 dolari de la stat pentru toți cetățenii

Autoritățile din Iran au anunțat că vor acorda cetățenilor o plată lunară echivalentă cu aproximativ 7 dolari pentru a atenua presiunile economice, în timp ce protestele continuă să se răspândească în întreaga țară, conform rapoartelor internaționale. Măsura a fost anunțată luni de purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, la televiziunea de stat, potrivit The New York Times.

Mohajerani a explicat că scopul acestei măsuri este „păstrarea puterii de cumpărare a gospodăriilor, controlul inflației și asigurarea securității alimentare”, citată de The New York Times.

Publicația notează că acest plan reprezintă o schimbare față de subvențiile tradiționale pentru importuri, orientându-se spre asistență directă către cetățeni.

Conform propunerii, aproximativ 10 miliarde de dolari care erau cheltuiți anual pentru subvenționarea anumitor importuri vor fi redirecționați direct către populație.

Iranienii eligibili vor primi un milion de toman iranian, echivalentul a circa 7 dolari, sub formă de credit utilizabil pentru achiziționarea de bunuri.

Ministrul Muncii a declarat că plățile vor fi distribuite unui număr de aproximativ 80 de milioane de persoane, reprezentând majoritatea populației Iranului.

Economia iraniană a fost afectată de sancțiuni internaționale și scăderea veniturilor din petrol, ceea ce a generat proteste la nivel național.

Moneda locală și-a pierdut mai mult de jumătate din valoare față de dolarul american. Conform rapoartelor, Centrul Statistic al Iranului a raportat în decembrie o rată medie anuală a inflației de 42,2%.

Anunțul privind plățile a fost făcut în timp ce protestele implicau comercianți, negustori și studenți universitari, iar piețele au fost închise și campusurile universitare au găzduit mitinguri, conform The New York Times.

Conform organizației Human Rights Activists in Iran (HRAI), citată de Fox News Digital, intensitatea protestelor a ajuns în cel puțin 78 de orașe și 222 de locații. Protestatarii cer sfârșitul regimului controlat de liderul suprem Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Organizația HRAI a raportat că forțele de securitate ale regimului au ucis cel puțin 20 de persoane, inclusiv trei copii, și au arestat 990 de persoane. Mai mult, forțele de securitate au reținut peste 40 de copii, conform aceleiași surse.

Fotografiile și imaginile distribuite de grupurile de opoziție, inclusiv Consiliul Național de Rezistență al Iranului (NCRI), arată confruntări între protestatari și forțele de securitate în mai multe orașe, reflectând tensiunile din țară.