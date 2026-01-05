Planul secret al lui Khamenei. Unde ar putea fugi liderul suprem al Iranului

Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, ar dispune de un plan de rezervă care prevede părăsirea țării și relocarea în Rusia, în eventualitatea în care protestele de amploare din Iran s-ar intensifica.

Informația a fost publicată de cotidianul britanic The Times, care citează surse de informații occidentale. Potrivit publicației, acest plan ar include atât mutarea liderului iranian, în vârstă de 86 de ani, cât și a unui grup restrâns de persoane apropiate.

Conform articolului, strategia ar fi cunoscută sub denumirea de „Plan B” și ar viza evacuarea ayatollahului Ali Khamenei împreună cu aproximativ 20 de persoane din cercul său apropiat.

Printre acestea s-ar număra membri ai familiei, consilieri și colaboratori de rang înalt. Publicația precizează că în acest grup ar fi inclus și fiul său, Mojtaba Khamenei, considerat de unele surse drept un posibil succesor.

„Planul B este destinat lui Khamenei și cercului său foarte restrâns de asociați și membri ai familiei, inclusiv fiul său și moștenitorul desemnat, Mojtaba”, notează The Times, citând surse din domeniul informațiilor.

Planul ar include, potrivit aceleiași surse, și modalități de a transfera o vastă rețea de active financiare controlate de liderul suprem. The Times face trimitere la o investigație Reuters, care estima valoarea acestor active la aproximativ 95 de miliarde de dolari.

Rețeaua ar include organizația Setad, una dintre cele mai influente structuri economice din Iran, precum și un sistem de fundații caritabile semi-statale aflate sub autoritatea liderului suprem.

Aceste structuri sunt cunoscute pentru mecanismele financiare complexe și pentru lipsa de transparență, potrivit investigațiilor internaționale citate de presa britanică.

Potrivit articolului, Rusia ar fi principala destinație luată în calcul în cadrul acestui plan. Fostul oficial al serviciilor de informații israeliene, Beni Sabti, este citat afirmând că liderul iranian ar alege Rusia pentru că „nu există un alt loc pentru el”.

De asemenea, The Times amintește declarații anterioare atribuite lui Khamenei, conform cărora acesta ar fi spus că „îl admiră pe Putin” și că „cultura iraniană este mai apropiată de cultura rusă”.

Publicația britanică face o comparație între acest plan și modul în care fostul președinte sirian Bashar al-Assad a părăsit Siria în noiembrie 2024, îndreptându-se către Moscova, după prăbușirea regimului său.

The Guardian a relatat ulterior, citând surse apropiate familiei, că Assad locuiește în Rusia și își reia activitatea profesională în domeniul oftalmologiei.

Un apropiat al familiei Assad a declarat atunci că: „Studiază limba rusă și își reîmprospătează cunoștințele de oftalmologie. Este o pasiune de-a lui; evident că nu are nevoie de bani”.

În paralel cu aceste informații, protestele din Iran continuă să se extindă, iar administrația Statelor Unite își menține politica de „presiune maximă” asupra Teheranului.

Duminică, contul în limba persană al Departamentului de Stat al SUA a publicat o imagine cu președintele american Donald Trump, însoțită de mesajul: „Președintele Trump este un om al acțiunii. Dacă nu știai, acum știi”.

Același mesaj a fost publicat anterior pe contul principal al Departamentului de Stat, alături de o fotografie în care apar președintele Trump, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff. În aceeași zi, președintele american a declarat jurnaliștilor, la bordul aeronavei Air Force One, că „dacă vor ucide oameni, așa cum au făcut în trecut, vor fi loviți dur de Statele Unite”.

Informațiile privind presupusul plan de retragere al liderului suprem iranian nu au fost confirmate oficial de autoritățile de la Teheran.