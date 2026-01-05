Botswana deschide o ambasadă în Rusia. Țara curtează rușii pentru investiții în diamante și pământuri rare

Botswana intenționează să inaugureze în curând o ambasadă în capitala Rusiei și urmărește să extindă cooperarea economică bilaterală, în special în domeniul diamantelor și al pământurilor rare, a declarat ministrul de Externe Phenyo Butale, citat de agenția rusă de stat TASS.

Demersul are loc pe fondul eforturilor Moscovei de a-și consolida poziția pe continentul african, într-un context geopolitic tensionat cu Occidentul.

„Credem cu tărie că Botswana este unul dintre cele mai bune locuri pentru investiţii, având în vedere stabilitatea sa politică şi economică. De aceea, încurajăm cu fermitate investitorii ruşi să vină în Botswana”, a afirmat Butale, potrivit sursei citate.

Diamantele reprezintă un element central al economiei naționale, contribuind tradițional cu aproximativ o treime la buget și cu circa trei sferturi la veniturile din exporturi. Deschiderea spre capitalul rusesc în acest sector, dar și în exploatarea pământurilor rare, arată interesul autorităților de la Gaborone de a-și diversifica parteneriatele și sursele de finanțare.

Rusia are deja relații comerciale cu Botswana. Compania Norilsk Nickel — principal producător mondial de paladiu și unul dintre actorii importanți pe piața nichelului de înaltă calitate — a încheiat în 2021 un litigiu cu guvernul botswanez și grupul BCL privind vânzarea unor active din Africa.

Planurile privind deschiderea reprezentanței diplomatice la Moscova marchează un pas relevant pentru politica externă a Botswanei și sugerează o posibilă aprofundare a cooperării în perioada următoare, într-un moment în care competiția globală pentru resurse strategice, precum pământurile rare, devine tot mai intensă.

Conform datelor US Geological Survey (USGS), Rusia deține a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, după China, Brazilia, India și Australia. USGS estimează că rezervele Rusiei totalizează 3,8 milioane de tone metrice.

Estimările Rusiei privind rezervele sale totale de metale rare sunt mai mari. Potrivit Ministerului Resurselor Naturale, Rusia are rezerve de 15 metale rare în valoare totală de 28,7 milioane de tone la 1 ianuarie 2023, iar 3,8 milioane de tone reprezintă cantitatea de rezerve în curs de dezvoltare sau gata pentru dezvoltare.

Documentele oficiale rusești privind dezvoltarea industriei indică cererea internă scăzută pentru metale, precum și concurența puternică din partea Chinei, ca principale bariere în calea dezvoltării industriei.

Rusia își propune să devină unul dintre cei mai mari cinci producători de metale rare, cu o cotă de piață globală de până la 12% până în 2030, conform strategiei sale de dezvoltare a sectorului.