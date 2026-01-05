Capitulare la Caracas! Venezuela cere pace administrației Trump, în timp ce miliardele investite de Rusia sunt oficial compromise

Într-o turnură istorică a evenimentelor geopolitice de la începutul anului, azi, 5 ianuarie, Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, a emis un comunicat oficial prin care solicită Statelor Unite ale Americii stabilirea unei agende de cooperare și dezvoltare comună.

Mesajul, descris de observatorii politici drept un „steag alb” total în fața Washingtonului, marchează sfârșitul alinierii necondiționate a Venezuelei cu interesele Moscovei și o încercare de a asigura supraviețuirea statului bolivarian sub un nou cadru de drept internațional.

În prezent, Maduro este încarcerat la Centrul de Detenție Metropolitan (MDC) din Brooklyn, o închisoare federală de maximă securitate cunoscută pentru condițiile sale extrem de dure. A fost arestat pe la începutul lunii ianuarie, printr-o operațiune tip comando a SUA, astăzi urmând să aibă loc o primă audiere.

Adresându-se direct președintelui Donald Trump, Rodriguez a subliniat că poporul venezuelean merită „pace și dialog, nu război”, solicitând o relație bazată pe egalitate suverană și non-intervenție. Această schimbare radicală de retorică vine în contextul în care noul guvern de la Caracas urmează să fie consiliat tehnic de Departamentul de Stat al SUA, fapt ce pune sub semnul întrebării viitorul tuturor acordurilor economice și militare semnate anterior cu Federația Rusă.

Mesajul lui Rodriguez: „Domnule Președinte Donald Trump, popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul președintelui Nicolás Maduro și este mesajul întregii Venezuele în acest moment. Aceasta este Venezuela în care cred și căreia mi-am dedicat viața. Visez la o Venezuelă în care toți venezuelenii de bună-credință se pot uni. Venezuela are dreptul la pace, la dezvoltare, la suveranitate și la un viitor.”

Impactul financiar pentru Kremlin este unul devastator, datele analizate indicând pierderi constante ale investițiilor rusești începând cu anul 2020. Gigantul Rosneft investise peste 8 miliarde de dolari în proiecte de explorare și împrumuturi acordate companiei de stat PDVSA, active care au fost transferate ulterior către Roszarubezhneft, entitate controlată integral de statul rus, pentru a evita sancțiunile americane.

În ciuda acestor manevre, inclusiv a utilizării unei „flote fantomă” pentru a vinde petrol pe piețele negre, Rusia se vede acum în imposibilitatea de a-și recupera creanțele de la un guvern care privește către Washington.

Situația este agravată de datoria militară restantă a Venezuelei față de guvernul rus, estimată la 3,5 miliarde de dolari la data de 3 ianuarie 2026. Aceste sume provin din credite acordate în 2011 pentru achiziția de tancuri, avioane și sisteme de rachete sol-aer. Analizele recente indică faptul că acest arsenal masiv nu a schițat nicio reacție defensivă în timpul intervenției armatei SUA, ridicând serioase semne de întrebare asupra eficienței tehnologiei militare rusești și a dorinței noului regim de a mai onora aceste plăți.

Ultima tentativă a Moscovei de a-și securiza poziția a avut loc în noiembrie 2025, când a investit suplimentar 616 milioane de dolari pentru extinderea exploatării câmpurilor petrolifere Boquerón și Perijá prin intermediul subsidiarei Petromost.

Totuși, sub consilierea directă a Departamentului de Stat al SUA, este puțin probabil ca noul guvern venezuelean să mai recunoască datoriile către Rusia, invocând naționalizările anterioare ale activelor americane ca monedă de schimb în renegocierea sferelor de influență în America Latină.