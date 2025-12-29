Românul care antrenează la Cupa Africii a ratat calificarea în „optimi”. Mario Marinică, învins de Africa de Sud

Eșec suferit de naționala din Zimbabwe, în fața celei din Africa de Sud, scor 2-3, într-o partidă ce s-a desfășurat, azi, în faza grupelor de la Cupa Africii. Eșecul a trimis acasă formația pregătită de românul Mario Marinică (61 de ani). În timp ce sud-africanii merg mai departe. Jocul desfășurat în orașul marocan Marrakech a fost programat în Grupa B a competiției.

Pentru echipa lui Marinică au punctat Tawanda Maswanhise (19) şi Aubrey Modiba (73 - autogol). De partea cealaltă au punctatTshepang Moremi (7), Lyle Foster (50) şi Oswin Appolis (82 din penalty). La Africa de Sud a fost titular și integralist Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB.

Antrenorul român a preluat reprezentativa din Zimbabwe în luna noiembrie a acestui an. El mai pregătise naționalele din Liberia și Malawi.

În celălalt meci al grupei, naționala din Egipt, care era deja calificată în optimi, a remizat cu Angola, scor 0-0.Egiptul a câştigat grupa, cu 7 puncte, urmată de Africa de Sud, 6 puncte, Angola, 2 puncte, Zimbabwe, 1 punct.

„Am înțeles că, în anumite discuții, președintele federației a solicitat opinii la mai multe persoane și unul dintrei cei cu care a discutat despre un potențial antrenor a fost fostul președinte al naționalei Malawi, care m-a recomandat foarte puternic. Am fost invitat să aplic, am aplicat pentru acest post, am înțeles că am fost selectați cinci inși, am avut un interviu virtual, după aceea încă un interviu, la care am înțeles că mai rămăsesem doar doi și ulterior am fost selectat.

Pe hârtie ar trebui să fie cea mai valoroasă echipă pe care am antrenat-o până acum. Am mai lucrat cu altă națională foarte puternică, cu naționala Paraguayului, dar acolo am fost mai mult în calitatea de a identifica anumite lacune asupra adversarului. Un fel de consultat asupra adversarului. Acum pot să zic că avem o echipă bună, dar dacă ne uităm la rezultate, că din octombrie anul trecut ei nu au mai câștigat un meci și în ultimele patru ei nu au marcat un gol, practic este o problemă din punctul ăsta de vedere”, spunea Marinică într-un interviu pentru prosport.ro.