Sport

Românul care antrenează la Cupa Africii a ratat calificarea în „optimi”. Mario Marinică, învins de Africa de Sud

Comentează știrea
Românul care antrenează la Cupa Africii a ratat calificarea în „optimi”. Mario Marinică, învins de Africa de SudSursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Eșec suferit de naționala din Zimbabwe, în fața celei din Africa de Sud, scor 2-3, într-o partidă ce s-a desfășurat, azi, în faza grupelor de la Cupa Africii. Eșecul a trimis acasă formația pregătită de românul Mario Marinică (61 de ani). În timp ce sud-africanii merg mai departe. Jocul desfășurat în orașul marocan Marrakech a fost programat în Grupa B a competiției.

Eșec și eliminare pentru naționala din Zimbabwe, pregătită de românul Mario Marinică

Pentru echipa lui Marinică au punctat Tawanda Maswanhise (19) şi Aubrey Modiba (73 - autogol). De partea cealaltă au punctatTshepang Moremi (7), Lyle Foster (50) şi Oswin Appolis (82 din penalty). La Africa de Sud a fost titular și integralist Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB.

A mai pregătit naționalele din Liberia și Malawi

Antrenorul român a preluat reprezentativa din Zimbabwe în luna noiembrie a acestui an. El mai pregătise naționalele din Liberia și Malawi.

În celălalt meci al grupei, naționala din Egipt, care era deja calificată în optimi, a remizat cu Angola, scor 0-0.Egiptul a câştigat grupa, cu 7 puncte, urmată de Africa de Sud, 6 puncte, Angola, 2 puncte, Zimbabwe, 1 punct.

Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
ANAF, clarificări legate de darul de nuntă. Ce trebuie să știe mirii care își organizează marele eveniment în 2026
ANAF, clarificări legate de darul de nuntă. Ce trebuie să știe mirii care își organizează marele eveniment în 2026

„Am fost invitat să aplic”

„Am înțeles că, în anumite discuții, președintele federației a solicitat opinii la mai multe persoane și unul dintrei cei cu care a discutat despre un potențial antrenor a fost fostul președinte al naționalei Malawi, care m-a recomandat foarte puternic. Am fost invitat să aplic, am aplicat pentru acest post, am înțeles că am fost selectați cinci inși, am avut un interviu virtual, după aceea încă un interviu, la care am înțeles că mai rămăsesem doar doi și ulterior am fost selectat.

sursa: Instagram

Pe hârtie ar trebui să fie cea mai valoroasă echipă pe care am antrenat-o până acum. Am mai lucrat cu altă națională foarte puternică, cu naționala Paraguayului, dar acolo am fost mai mult în calitatea de a identifica anumite lacune asupra adversarului. Un fel de consultat asupra adversarului. Acum pot să zic că avem o echipă bună, dar dacă ne uităm la rezultate, că din octombrie anul trecut ei nu au mai câștigat un meci și în ultimele patru ei nu au marcat un gol, practic este o problemă din punctul ăsta de vedere”, spunea Marinică într-un interviu pentru prosport.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:43 - De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi Beibi
22:35 - România va avea un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice. Cum va funcționa
22:26 - Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie
22:18 - Dosarul care cutremură Anenii Noi. Fiul suspectului, reținut într-un caz ce vizează crime ascunse la o fermă de porci
22:06 - Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului
21:56 - La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale