Vedete care se tem de căsătorie. Preferă să fugă de responsabilități

Dacă multe vedete de la Hollywood au ales să își întemeieze o familie, există și nume mari care au spus deschis că nu își doresc să se căsătorească niciodată. Acestea au explicat și care este motivul pentru care nu vor să meargă la altar. Unele dintre ele au spus că nu mai au în plan să intre într-o relație.

Charlize Theron, laureată cu Oscar și considerată una dintre cele mai talentate actrițe din generația ei, a afirmat de mai multe ori că nu simte nevoia unei căsătorii pentru a-și completa viața. Vedeta sud-africană, mamă a doi copii adoptați, a declarat într-un interviu că a avut relații serioase și că a fost fericită, dar că „nu am nevoie de un act pentru a fi completă sau împlinită”.

Charlize a subliniat faptul că pentru ea familia nu este condiționată de o semnătură sau de o ceremonie.„Sunt deja mamă, am tot ce mi-am dorit. Căsătoria nu este pentru mine”. Mesajul său a inspirat multe femei care aleg să își urmeze propriul drum, fără să se conformeze normelor tradiționale.

Oprah Winfrey are o carieră de succes și în cinematografie și este o figură respectată la Hollywood. Relația ei cu Stedman Graham durează de peste 35 de ani, însă cei doi nu s-au căsătorit niciodată. Oprah a explicat că a fost o alegere conștientă și că acest lucru le-a menținut echilibrul.

„Dacă ne-am fi căsătorit, nu am fi rezistat. Căsătoria aduce o dinamică pe care nu am vrut-o. Avem o relație de parteneriat și asta e suficient”.

Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile din filmele lui Woody Allen și pentru carisma sa unică, nu s-a căsătorit niciodată, deși a avut relații cu nume importante din industria cinematografică, printre care Warren Beatty, Al Pacino și Woody Allen.

Actrița a spus într-un interviu că „pur și simplu nu am găsit niciun motiv pentru a face pasul”. De-a lungul timpului, Diane Keaton a preferat să își concentreze energia pe carieră și pe familie, alegând să adopte doi copii. Ea a mărturisit că a fost interesată de iubire, dar nu de instituția căsătoriei: „Cred că sunt o persoană prea independentă pentru a funcționa într-un mariaj”.

Winona Ryder, simbol al anilor ’90 și apreciată astăzi pentru rolul din „Stranger Things”, a explicat că nu se vede niciodată mireasă. Deși a fost logodită cu Johnny Depp la începutul carierei sale și a avut relații de lungă durată, actrița a spus că „nu vreau să divorțez niciodată. De aceea prefer să nu mă căsătoresc”.

Pentru Ryder, riscul unei eventuale despărțiri legale și traumele care pot urma au fost suficiente pentru a evita căsătoria. Ea consideră că iubirea poate exista și în afara formalităților.

Deși cunoscută mai ales ca artistă muzicală, Shakira a avut apariții și în filme, iar statutul său de celebritate globală o plasează adesea în atenția publicului hollywoodian. Relația ei de peste un deceniu cu fotbalistul Gerard Piqué a fost unul dintre cele mai urmărite cupluri ale lumii, însă cei doi nu s-au căsătorit. Shakira a explicat că ideea de căsătorie i se pare restrictivă.

„Căsătoria sperie. Prefer să îl am pe Piqué ca iubit și nu ca soț. Vreau să rămânem într-o relație liberă”, a spus Shakira.

Actrița Kristen Stewart, celebră pentru rolul din „Twilight”, a declarat într-un interviu că nu simte presiunea de a se căsători și că preferă să trăiască experiențele așa cum vin. Stewart, care a avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei, a spus că nu exclude iubirea, dar nu vede căsătoria ca pe o condiție pentru fericire. „Pentru mine, relațiile sunt despre autenticitate, nu despre tradiție”, a explicat ea.

Deși Jennifer Aniston s-a căsătorit de două ori – cu Brad Pitt și Justin Theroux – actrița a declarat în interviuri recente că nu se mai vede făcând acest pas încă o dată. După două divorțuri mediatizate, vedeta din „Friends” a afirmat că este împăcată cu ideea de a rămâne singură și că nu consideră căsătoria o măsură a fericirii: „Sunt bine așa cum sunt. Nu simt că trebuie să mai trec prin asta”.