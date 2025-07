Oprah Winfrey, în mijlocul unui scandal în timpul tsunamiului din Rusia

„Drumul lui Oprah” se află în centrul unei controverse majore din Statele Unite, după ce locuitori din Hawaii au acuzat-o pe prezentatoare Oprah Winfrey că a împiedicat accesul pe acest drum privat în timpul unei evacuări provocate de avertismentul de tsunami, scrie The Guardian.

Incidentul a stârnit reacții aprinse în mediul online și a ridicat întrebări despre responsabilitatea vedetelor care dețin sau utilizează proprietăți private în zone vulnerabile la dezastre naturale.

Controversa legată de „drumul lui Oprah” a luat amploare după ce mai mulți utilizatori de pe rețelele sociale au scris că vedeta a refuzat deschiderea drumului privat pe care îl folosește în Maui, Hawaii.

În contextul unei evacuări de urgență cauzate de un tsunami iminent, informațiile au indicat că accesul a fost restricționat până la presiuni publice intense. Winfrey susține însă că acest drum, cunoscut în mod informal sub denumirea de „drumul lui Oprah”, nu îi aparține.

Potrivit declarațiilor oficiale, porțiunea de drum este deținută de ferma Haleakala, care controlează și terenurile adiacente. Oprah Winfrey ar avea doar un drept de servitute, ce îi permite utilizarea drumului și posibilitatea de a efectua îmbunătățiri.

După emiterea avertizării de tsunami în urma cutremurului de 8,8 grade care a zguduit peninsula Kamceatka din Rusia, autoritățile din Hawaii au intrat în alertă maximă. Ferma Haleakala a luat imediat legătura cu Departamentul de Pompieri și Agenția de Management al Urgențelor din Maui.

Potrivit declarațiilor lui Scott Meidell, președintele fermei, drumul a fost deschis traficului în jurul orei 17:00, iar până la ora 19:00, circa 200 de vehicule au fost evacuate cu sprijinul personalului fermei.

Maui residents trying to flee to higher ground due to a tsunmai warning, blocked by Oprah’s private road closure.

Meanwhile, Oprah’s busy doing podcasts in her f*cking tea room#oprah #hawaii #HawaiiTsunami #MeghanMarkle #oprahwinfrey #MeghanMarkleIsAConArtist… pic.twitter.com/BYPSNKmdqr

— Think Beautiful (@ThinkBeautiful_) July 30, 2025