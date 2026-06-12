Donald Trump anunță „sfârșitul războiului” din Iran, în timp ce Teheranul respinge existența unui acord oficial

Conflictul dintre SUA și Iran trece printr-o etapă de incertitudine diplomatică majoră. Președintele Donald Trump a anunțat joi, 11 iunie 2026, că Statele Unite ale Americii au „pus capăt războiului” cu Iranul, invocând un acord de principiu pentru stoparea ostilităților.

Cu toate acestea, oficialii de la Teheran neagă faptul că o înțelegere finală a fost atinsă, alimentând speculațiile privind fragilitatea negocierilor actuale, scrie CNN.

În cadrul unui eveniment dedicat campaniei electorale din Georgia, președintele Donald Trump a dat marea veste: „Nu știu dacă ați auzit, dar am pus capăt războiului cu Iranul astăzi”.

Liderul american a susținut că s-a ajuns la un „memorandum de înțelegere” solid, care include angajamentul Iranului de a renunța definitiv la dezvoltarea armelor nucleare.

Această declarație a fost precedată de un anunț pe platforma Truth Social, prin care președintele SUA a confirmat anularea unor atacuri aeriene și bombardamente programate asupra Iranului, motivând că „punctele finale” ale negocierilor au fost aprobate la cel mai înalt nivel.

În contrast direct cu retorica de la Washington, diplomația iraniană a fost rezervată. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat pentru agenția de știri IRNA că rapoartele despre un acord încheiat sunt „simple speculații”.

Baghaei a subliniat că, deși Qatar și Pakistan sunt active în procesul de mediere, decizia finală aparține Teheranului, care nu a semnat nimic concret.

Oficialul iranian a criticat public conduita SUA, menționând că „americanii au continuat să-și schimbe pozițiile pe parcursul negocierilor”. Iranul a reiterat că nu va compromite aspectele definite drept „linii roșii” în politica sa de securitate. Teheranul a acuzat acțiunile SUA de destabilizarea situației în Strâmtoarea Ormuz.

Înainte de declarațiile privind pacea, regiunea a fost marcată de un ciclu intens de violențe. Donald Trump amenințase cu preluarea Insulei Kharg, locația strategică ce gestionează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

În paralel, Iranul susține că a declanșat atacuri asupra bazelor americane din regiune timp de două zile consecutive, ca ripostă la loviturile aeriene americane desfășurate pe teritoriul iranian.

Casa Albă a sugerat organizarea unei ceremonii de semnare a acordului în Europa, la care ar putea participa vicepreședintele JD Vance, însă lipsa confirmării din partea Teheranului face ca aceste planuri să fie incerte. Mai mult, președintele Trump a precizat că blocada navală a navelor care intră sau ies din porturile iraniene va fi menținută până când „această tranzacție va fi finalizată”.

Această disonanță între comunicatele oficiale ale celor două state ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea tratativelor, experții politici avertizând că acest „whiplash” diplomatic poate afecta semnificativ credibilitatea negocierilor pe termen lung.

Acest articol se bazează pe declarațiile oficiale ale Administrației SUA și ale Ministerului de Externe al Iranului la data de 11 iunie 2026, preluate de CNN, Fox News și Reuters.