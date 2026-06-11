O întâlnire diplomatică de maximă importanță a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova. Ambasadorul Franței, Nicolas de Riviere, cel al Marii Britanii, Nigel Casey, și omologul lor german, Alexander Lambsdorff, au purtat discuții intense cu adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin. Dialogul, care a fost inițiat la solicitarea diplomaților occidentali, s-a întins pe parcursul a aproximativ o oră și jumătate.

Conform informațiilor transmise de corespondentul agenției de presă TASS, cei trei diplomați europeni au sosit împreună la sediul ministerului și au intrat în clădire fără a face declarații presei.

La ieșirea de la discuții, reprezentantul Parisului a oferit o primă reacție oficială, lăsând să se înțeleagă că dialogul nu a fost complet blocat.

„Discuția s-a desfășurat într-un mod constructiv”, a declarat ambasadorul francez Nicolas de Riviere. Diplomatul a mai precizat că un comunicat oficial detaliat cu privire la această întrevedere va fi pus la dispoziția publicului în cursul zilei.

De cealaltă parte, Ministerul rus de Externe a prezentat o versiune mult mai tăioasă asupra discuțiilor. Mihail Galuzin a folosit acest prilej pentru a critica dur acțiunile guvernelor de la Berlin, Paris și Londra. Reprezentantul Moscovei a acuzat direct cele trei puteri europene de prelungirea ostilităților din Ucraina și a prezentat viziunea Kremlinului privind o eventuală rezolvare a crizei.

„Galuzin a atras atenția ambasadorilor Germaniei, Franței și Marii Britanii asupra politicilor distructive ale țărilor lor, care au ca scop încurajarea Kievului să continue războiul. De asemenea, el le-a explicat abordarea de principiu a Rusiei în ceea ce privește găsirea unei reglementări politico-diplomatice în Ucraina”, se arată în comunicatul MAE rus.

Această întrevedere fusese anunțată anterior chiar de către ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova menționase că emisarul său îi va primi pe reprezentanții celor trei state din Uniunea Europeană, însă s-a arătat extrem de sceptic cu privire la bunele intenții ale Occidentului.

„Este cel puțin curios cum vor prezenta acești oameni ceva ce ar putea duce la orice fel de gânduri constructive”, afirmase Serghei Lavrov înainte de reuniune.

Ministrul rus de Externe a profitat de moment pentru a lansa un nou atac la adresa statelor europene, pe care le consideră responsabile pentru eșuarea tentativelor anterioare de pace. Lavrov a readus în discuție negocierile din primăvara anului 2022, susținând că liderii occidentali au blocat atunci un acord aproape finalizat.

„Occidentul, prin intermediul celor trei state din UE, a avut deja ocazia de a influența cursul soluționării conflictului, dar s-au remarcat în mod negativ, acționând ca anti-eroi ai acestei întregi povești prin interzicerea lui Vladimir Zelenski de a semna documentul deja convenit și parafat privind principiile de reglementare și încetarea ostilităților la Istanbul, în aprilie 2022”, a conchis ministrul rus.