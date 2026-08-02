Oficialii din Israel au transmis omologilor de la Casa Albă că are îngrijorări serioase privind securitatea în legătură cu propunerea de acord pentru dezarmarea grupării Hamas. Reacția vine într-un moment tensionat, după ce atacurile desfășurate de armata israeliană de peste noapte și până duminică seara s-au soldat cu moartea a cel puțin 17 persoane în Fâșia Gaza, printre victime numărându-se și copii, conform datelor furnizate de agenția AP.

Poziția a fost exprimată public de Doron Spielman, purtătorul de cuvânt din cadrul biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Aceastea reprezintă primele comentarii oficiale apărute după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat existența planului de înțelegere.

Reprezentantul guvernamental a explicat pentru Associated Press că datele care au fost obținute de serviciile secrete din Israel indică o intenție clară a grupării de a își reface capacitățile militare. Iar asta în loc să parcurgă un proces real de demilitarizare. În acest context, purtătorul de cuvânt a subliniat că forțele militare nu își vor abandona pozițiile din Fâșia Gaza, unde controlează în prezent peste 60% din suprafața teritoriului, atât timp cât procesul de predare a armamentului nu este finalizat.

Perspectivele securității din regiune rămân extrem de fragile în opinia conducerii israeliene, iar o retragere prematură a trupelor ar putea declanșa noi escaladări violente la graniță.

„Evaluarea noastră este că, dacă ne retragem înainte ca Hamas să fie cu adevărat dezarmat, acesta îşi va extinde rapid prezenţa în toată Fâşia Gaza, îşi va reconstrui infrastructura teroristă, va ameninţa din nou comunităţile israeliene şi va încerca să lanseze un alt atac de tipul celui din 7 octombrie”, a spus el, referindu-se la atacul militanţilor Hamas asupra Israelului din 2023, care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.