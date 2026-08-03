Un moment stânjenitor trăit în urmă cu ani poate rămâne surprinzător de viu în memorie, în timp ce multe amintiri plăcute se estompează în timp, potrivit apa.org. Cercetările din psihologie și neuroștiințe arată că acest fenomen este legat de modul în care creierul procesează emoțiile și de rolul pe care acestea îl au în învățare și adaptare.

Deși poate părea că oamenii petrec mai mult timp rememorând greșelile decât reușitele, specialiștii spun că această tendință are o explicație biologică. Creierul acordă o atenție mai mare situațiilor care ar putea ajuta la evitarea unor probleme similare în viitor.

Momentele de jenă sunt asociate, de regulă, cu emoții intense precum rușinea, anxietatea sau teama de evaluarea celorlalți. Aceste emoții activează structuri cerebrale implicate în procesarea și consolidarea amintirilor, în special amigdala și hipocampul.

Potrivit cercetărilor publicate de specialiști ai American Psychological Association, evenimentele încărcate emoțional tind să fie stocate mai eficient în memoria pe termen lung decât cele neutre.

Acest mecanism are o funcție adaptativă: dacă o situație a provocat disconfort sau a avut consecințe sociale neplăcute, creierul încearcă să o rețină pentru a reduce riscul repetării ei.

Psihologii vorbesc despre un fenomen numit „ruminație”, adică tendința de a relua mental aceleași evenimente negative. În loc să dispară, amintirea este reactivată de fiecare dată când persoana se gândește la ea, ceea ce o poate face să pară mai proaspătă decât este în realitate.

În plus, oamenii tind să supraestimeze atenția pe care ceilalți o acordă propriilor greșeli. Acest efect este cunoscut în literatura de specialitate drept „efectul reflectorului” (spotlight effect). În realitate, majoritatea persoanelor sunt preocupate mai ales de propriile experiențe și observă mult mai puțin greșelile altora decât credem.

Experiențele pozitive sunt, de multe ori, asociate cu o stare de relaxare și siguranță. Tocmai pentru că nu implică un risc sau o amenințare, ele nu declanșează întotdeauna aceeași activare emoțională intensă care favorizează consolidarea memoriei.

Totuși, asta nu înseamnă că amintirile fericite dispar. Evenimentele importante, precum o nuntă, nașterea unui copil, absolvirea sau o realizare profesională, rămân adesea bine întipărite datorită încărcăturii lor emoționale și semnificației personale.

Studiile arată că intensitatea emoțională a unei amintiri jenante scade treptat pe măsură ce trec anii. În multe cazuri, evenimentele care păreau extrem de stânjenitoare la momentul respectiv ajung să fie privite cu detașare sau chiar cu umor.

Psihologii recomandă ca persoanele care rememorează frecvent astfel de episoade să încerce să le privească în context și să își amintească faptul că ceilalți sunt mult mai puțin preocupați de greșelile lor decât își imaginează.